استکبار به دنبال ایجاد تفرقه در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در استان مرکزی آیت الله احمد خاتمی بعد از ظهر امروز در همایش نقش راهبردی اتحاد ملی و انسجام اسلامی در توسعه در شهرستان دلیجان افزود: در انتخابات دور هشتم مجلس به کسانی رای دهید که شایسته و مقبولیت عمومی دارند و آستانه صبر بیشتری برای مقابله با ناملایمات دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تاکید بر اهمیت انتخابات در نظام اسلامی گفت: بر خلاف تبلیغات دشمن ایران کشوری است که ملت برای آن تصمیم می گرد و این مردم هستند که روسای امور را انتخاب می کنند.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را به نام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری کرده است افزود: این موضوع تنها شعار نیست بلکه باید سیاست فرهنگی کشور را بر اساس آن تدوین کرد و وحدت در بعد ملی و اسلامی تقویت شود.

خاتمی در ادامه گفت: استکباراکنون وحدت ملت را نشانه گرفته است و با انگشت گذاشتن بر نقاط حساس کشور در پی ایجاد تفرقه است.

وی توهین استکبار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از همین رو دانست و افزود: منافقین را گول خورده به ویژه فراری ها با همدستی آمریکا در پی ایجاد توطئه در برنامه هسته ای ایران هستند.

خاتمی تصریح کرد: این افراد گول خورده برای مقابله با فناوری هسته‌ای ایران به منظور ایجاد تفرقه به انواع توطئه متوسل شده‌اند.