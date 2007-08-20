استکبار به دنبال ایجاد تفرقه در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در استان مرکزی آیت الله احمد خاتمی بعد از ظهر امروز در همایش نقش راهبردی اتحاد ملی و انسجام اسلامی در توسعه در شهرستان دلیجان افزود: در انتخابات دور هشتم مجلس به کسانی رای دهید که شایسته و مقبولیت عمومی دارند و آستانه صبر بیشتری برای مقابله با ناملایمات دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تاکید بر اهمیت انتخابات در نظام اسلامی گفت: بر خلاف تبلیغات دشمن ایران کشوری است که ملت برای آن تصمیم می گرد و این مردم هستند که روسای امور را انتخاب می کنند.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را به نام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری کرده است افزود: این موضوع تنها شعار نیست بلکه باید سیاست فرهنگی کشور را بر اساس آن تدوین کرد و وحدت در بعد ملی و اسلامی تقویت شود.
خاتمی در ادامه گفت: استکباراکنون وحدت ملت را نشانه گرفته است و با انگشت گذاشتن بر نقاط حساس کشور در پی ایجاد تفرقه است.
وی توهین استکبار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از همین رو دانست و افزود: منافقین را گول خورده به ویژه فراری ها با همدستی آمریکا در پی ایجاد توطئه در برنامه هسته ای ایران هستند.
خاتمی تصریح کرد: این افراد گول خورده برای مقابله با فناوری هستهای ایران به منظور ایجاد تفرقه به انواع توطئه متوسل شدهاند.
وی فناوری صلح آمیز هسته ای ایران را سیلی محکمی به استکبار و در راس آن آمریکا خواند و خاطر نشان کرد: ملت با تاشی به ولایت فقیه تا پای جان از آرمان های خود دفاع می کند و دشمن نمی تواند در برابر ملت آگاه و آزاده توطئه کند.
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