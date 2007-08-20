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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۳۹

"هزار خورشید تابان" هفته آینده به وزارت ارشاد می رود

"هزار خورشید تابان" هفته آینده به وزارت ارشاد می رود

دومین رمان خالد حسینی با عنوان "هزاران خورشید تابان" با ترجمه مهدی غبرایی اوایل هفته آتی برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد سپرده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه این رمان که به تازگی توسط مهدی غبرایی به پایان رسیده بعد از دریافت مجوز از سوی نشر ثالث منتشر می شود.

مهدی غبرایی درباره این رمان به مهر گفت: این کتاب به زندگی دو زن افغانستانی به نام های مریم و لیلا می پردازد که در لابلای زندگی آنها به تاریخ افغانستان از سال های 1959 تا 2003 یعنی تا پایان حاکمیت طالبان نیز اشاره دارد. با این حال پس زمینه تاریخی آن کمرنگ است و نویسنده بیش از هر چیز به ظلم و ستمی که در حق زنان افغانی روا شده توجه کرده است.

از این مترجم رمان "بادبادک باز" خالد حسینی هم ترجمه شده که چاپ جدید آن توسط نیلوفر راهی بازار کتاب می شود.

کد مطلب 537980

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