خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: اردیبهشت ماه سال جاری بود که در نیمه‌های شب زلزله شدیدی به بزرگی ۵.۵ ریشتر خراسان شمالی، به مرکزیت گرمه و جاجرم را لرزاند.

این زلزله که بیشتر در مناطق روستایی حس شد، در مجموع به بیش از هزار و ۳۰۰ واحد آسیب زد. از این تعداد حدود ۱۴۰ واحد فاقد شرایط لازم برای اسکان شناخته شدند و از این رو آغاز ساخت و بازسازی از این تعداد شروع شد.

تمرکز بر این ۱۴۳ واحد باعث شد اواخر آبان ماه این تعداد واحد مسکونی آماده بهره برداری و سکونت شود و به این ترتیب تا پیش از آغاز فصل سرما دیگر هیچ خانواده زلزله زده‌ای در چادر ساکن نبود.

در همین راستا طی هفته بسیج نیز بسیجیان آستین بالا زده و تعدادی دیگر از واحدهای آسیب دیده را بازسازی کردند.

مهدی الهی راد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ۸۰ جهادگر در روستاهای پیش دره، قرجه رباط و عمارت بخش شوقان از توابع شهرستان جاجرم مستقر شدند و ۶۰ واحد مسکونی زلزله زده را بازسازی کردند.

وی افزود: حفر چاه، لایروبی قنوات، ساخت استخر و حمام عمومی و و بازسازی دیوارهای ترک خورده از عمده فعالیت جوانان و نوجوانان بسیجی در قالب گروه‌های جهادی در مناطق زلزله زده بود.

وضعیت فعلی مناطق زلزله زده

علی محمدی، مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا هفته گذشته در مجموع ۸۷۶ فقره پرونده کارشناسی شده تشکیل شده که ۷۴۰ مورد به بانک‌ها معرفی شده‌اند و ۷۰۴ مورد به مرحله عقد قرارداد رسیده است.

وی افزود: اکنون ۶۹۸ واحد جدید به مرحله پی کنی، ۵۸۶ واحد به مرحله اسکلت و ۳۱۵ واحد به مرحله دیوار چینی رسیده است.

محمدی گفت: ۴۴۶ متقاضی تسهیلات بند واو تبصره ۱۶ استانداری به بانک معرفی شده‌اند که ۲۹۸ مورد آن تاکنون به عقد قرارداد منجر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی گفت: ۱۴۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض به ۴۱۵ نفر اهدا شده است.

وی افزود: در این مدت بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ تن سیمان رایگان اهدایی مقام معظم رهبری بین زلزله زدگان استان توزیع شده است.

محمدی گفت: برای سهولت کار همکاران ما در مناطق مستقر شدند تا از رفت و آمد مردم به شهر برای تشکیل پرونده جلوگیری به عمل بیاید.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی گفت: برای متقاضیان کمیته امداد نیز تاکنون ۲۳۴ پرونده تشکیل شده که در مجموع ۱۶۵ مورد آن به مرحله اسکلت رسیده است.

با این تفاسیر هرچند اکنون خانواده‌ای بی سرپناه نیست اما همچنان برای حدود ۴۲۰ واحد آسیب دیده از زلزله پرونده‌ای تشکیل نشده است که بازپرداخت‌های بالای تسهیلات منازل می‌تواند از جمله علل این مسئله به شمار بیاید.