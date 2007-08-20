تاکید رهبر جبهه ملی فرانسه بر حق ایران در استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، ماری لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه در گفتگو با هفته نامه فرانسوی زبان "لاگازت"اظهار داشت : من نمی دانم به چه حقی باید کشوری را که رهبران آن با زبانی روشن و واضح خواستار برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای هستند، از این حق محروم کرد.

روزنامه لوموند روز دوشنبه که بخشی از این گفتگوی رهبر حزب جبهه ملی فرانسه با هفته نامه لاگازت را به چاپ رسانده، به نقل از لوپن نوشت : درخواست این کشورها از ایران برای نداشتن فناوری هسته ای صلح آمیز در حالی که خود دارای بمب اتمی هستند، غیرمنطقی است.

ژان ماری لوپن طی یکسال گذشته بویژه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ‪ ۲۰۰۷‬این کشور، بارها در گفتگو با رسانه ها از حق برخورداری جمهوری اسلامی ایران از فناوری صلح آمیز هسته ای دفاع کرده است.

لوپن از نامزدهای مطرح انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه بود که در دور اول این انتخابات از رقیبان جناح راست سنتی و چپ سوسیالیست شکست خورد و از راهیابی به دور دوم بازماند.