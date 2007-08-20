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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۰۹

تیم ملی والیبال ایران 5 دیدار دوستانه با کرواسی برگزار می کند

تیم ملی والیبال ایران 5 دیدار دوستانه با کرواسی برگزار می کند

درپی حضور تیم ملی والیبال کرواسی در ایران، تیم ملی والیبال بزرگسالان کشورمان پنج دیدار دوستانه دیگر را پس از دیدار دیروز برابر این تیم برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دعوت فدراسیون والیبال کشورمان از تیم والیبال کرواسی، این تیم ساعت 7 صبح روزگذشته و با 8 ساعت تاخیر وارد ایران شد.

در زمان هفت روزه حضور این تیم در ایران، تیم والیبال بزرگسالان کشورمان شش دیدار دوستانه را با این تیم برگزار می کند که اولین دیدار آن شب گذشته در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد.

در آن دیدار تیم والیبال کشورمان در 3 ست متوالی و با نتایج 25 بر 22، 25 بر 17 و 25 بر 21 برابر تیم والیبال کرواسی به پیروزی دست یافت.

برنامه بازی های دوستانه دو تیم والیبال ایران و کرواسی به شرح زیر است:
- دوشنبه 29/5 ساعت 17:30 در سالن فدراسیون والیبال
- سه شنبه 30/5 ساعت 17:30 در سالن فدراسیون والیبال
- چهارشنبه 31/5 ساعت 17:30 در سالن فدراسیون والیبال
- پنجشنبه 1/6 ساعت 17:30 در سالن فدراسیون والیبال
- جمعه 2/6 ساعت 9:30 در سالن فدراسیون والیبال

تیم والیبال کرواسی پس از انجام شش بازی تدارکاتی با تیم والیبال بزرگسالان کشورمان، روز شنبه سوم شهریورماه به کشورش بازخواهد گشت.

کد مطلب 537987

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