کرمانشاه و اصفهان طلایی های مسابقات ووشو بانوان

به گزارش خبرگزای مهر، این رقابتها از صبح دیروز با حضور 96 تالوکار زن آغاز شده است و تا پایان امروز نیز نتایج در سانشو اعلام خواهد شد.
اما مدالهای توزیع شده و فرم های آن از این قرار است:
تالو (نان چوان-نن دائو- نن گوئن)
مریم معماری – اصفهان طلا
پروانه میرزاخانی – نقره
الهام صادقی – تهران برنز
تالو (تای چی جی ان- تای چی چوان)
راضیه حاجی زاده – اصفهان طلا
پروانه احسانی نژاد – گیلان نقره
زهره اسدی – بوشهر برنز
تالو (چانگ چوان- دائو شو- گوئن شو)
سمیه میرانی – اصفهان طلا
ارغوان جلالی – تهران نقره
فدایه خادم – گیلان برنز
مسابقات ووشو بانوان نخستین المپیاد ورزشی ایرانیان در رشته تالو پایان یافت و کرمانشاه یک و اصفهان 2 طلا را از آن خود کردند.
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