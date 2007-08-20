کرمانشاه و اصفهان طلایی های مسابقات ووشو بانوان

مسابقات ووشو بانوان نخستین المپیاد ورزشی ایرانیان در رشته تالو پایان یافت و کرمانشاه یک و اصفهان 2 طلا را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزای مهر، این رقابتها از صبح دیروز با حضور 96 تالوکار زن آغاز شده است و تا پایان امروز نیز نتایج در سانشو اعلام خواهد شد.

اما مدالهای توزیع شده و فرم های آن از این قرار است:

تالو (نان چوان-نن دائو- نن گوئن)

مریم معماری – اصفهان طلا

پروانه میرزاخانی – نقره

الهام صادقی – تهران برنز

تالو (تای چی جی ان- تای چی چوان)

راضیه حاجی زاده – اصفهان طلا

پروانه احسانی نژاد – گیلان نقره

زهره اسدی – بوشهر برنز

تالو (چانگ چوان- دائو شو- گوئن شو)

سمیه میرانی – اصفهان طلا

ارغوان جلالی – تهران نقره

فدایه خادم – گیلان برنز