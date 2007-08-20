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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۳۷

مجوز انتشار 6 نشریه صادر شد

روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی ارشاد اعلام کرد: هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز خود با انتشار 6 نشریه موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، بر اساس گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، نوزدهمین جلسه از یازدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات صبح روز دوشنبه مورخ 29 مرداد برگزار شد.

محمد پرویزی گفت: در این جلسه با انتشار 3 هفته نامه، 2 ماهنامه و 1 دو ماهنامه به شرح زیر موافقت شد: هفته نامه "قلم بم" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی یعقوب دریجانی، هفته نامه "پایان هفته" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حسین شهابی، هفته نامه "تراب کرمان" به صاحب امتیازی کتابخانه عمومی حاج سید مصطفی ترابی موسوی زنگی آب و مدیر مسئولی عباس زنگی آبادی، ماهنامه "آرین" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مصطفی حقانی، ماهنامه "آوای بارز" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مهدی صباحی گراغانی، دوماهنامه "اندیشه تقریب" به صاحب امتیازی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و  مدیر مسئولی حسین اوحدی.

کد مطلب 538016

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