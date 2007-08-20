دستوالعمل انتخابات و فرم ثبت نام از نامزدهای فدراسیون فوتبال تایید شد

به گزارش خبرنگارمهر، آئین نامه و دستورالعمل برگزاری انتخابات و فرم ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون فوتبال درجلسه عصر دیروز کمیته انتقالی مورد تایید چهار عضو حاضر این کمیته (صفایی فراهانی، کیومرث هاشمی، دکتر غفاری ومحمد حسن انصاری فرد ) قرار گرفت و برای انجام کارهای اداری در اختیار بخش های اجرایی قرار گرفت .



فرم ثبت نام از کاندیداها پس از تکثیر در اختیار مسئولان دبیرخانه فدراسیون فوتبال قرار می گیرد تا در اختیار متقاضیان حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال قرار گیرد .



کارثبت نام از نامزدهای ریاست و حضور درهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از روز شنبه سوم شهریورماه آغاز و به مدت 10 روزکاری (15 شهریور) ادامه خواهد داشت .



کمیته سه نفره بررسی و تطبیق مدارک نامزدها شامل دبیرکل فدراسیون فوتبال، رئیس کمیته حقوقی و یک عضو کمیته انتقالی طی مدت 10 روزشرایط اختصاصی کاندیداها شامل هشت سال سابقه مدیریت، داشتن حداقل 35 وحداکثر 65 سال سن و مدرک تحصیلی لیسانس را بررسی خواهند کرد.



انتخابات فدراسیون فوتبال که روز23 مهرماه برگزار خواهد شد و طی آن علاوه برانتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال 11 عضو دیگر شامل سه نفرنایب رئیس(نایب رئیس اول، رئیس سازمان لیگ برتر و نایب رئیس بانوان)، پنج نفرعضو هیئت رئیسه (یک نفرمدیرعامل باشگاه ها، یک نفررئیس هیئت های فوتبال و سه نفرکاندیدای آزاد)، دونفربازرس (اصلی وعلی البدل) و یک نفرخزانه دار توسط اعضای مجمع انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 538019