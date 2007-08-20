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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۴۵

کارخانه گندله سازی اردکان تا پایان شهریور به بهره برداری می رسد

یزد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری یزد گفت: کارخانه گندله سازی که یک کارخانه منحصر به فرد است و برای مجموعه فولاد کشور کارخانه مادر محسوب می شود در شهریور ماه امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد ، مهدی فقیه خراسانی ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اردکان از این شهر به عنوان یکی از قطب های صنعتی استان نام برد و گفت: تعدادی از کارخانجات عظیم کشور به ویژه در زمینه فولاد در این شهر پایه گذاری و شروع شده است .

وی افزود: با راه اندازی واحدهای صنعتی در دست احداث فرصت های شغلی خوبی در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

همچنین مدیر کل کار و امور اجتماعی استان در سخنانی اعتبارهای سال جاری از محل بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده درشهرستان اردکان را 440 میلیارد ریال اعلام کرد .

علی صفوی عنوان کرد: سقف طرح های خوداشتغالی این شهرستان 22 میلیارد ریال و سهم سرمایه در گردش آن 44 میلیارد ریال است .

در ادامه جلسه 190 میلیارد ریال طرح صنعتی به تصویب رسید.

کد مطلب 538022

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