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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۲۳

رئیس جمهور:

هیچ عامل خارجی نمی تواند روابط ایران و ترکیه را سست کند

هیچ عامل خارجی نمی تواند روابط ایران و ترکیه را سست کند

دکتر محمود احمدی نژاد، روابط دو ملت ایران و ترکیه را برادرانه و دوستانه دانست و گفت: مناسبات و همکاری‌های دوجانبه تهران - آنکارا هر روز مستحکم‌تر خواهد شد و هیچ عامل خارجی نمی‌تواند این روابط را سست کند .

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار " حامی گولر " وزیر انرژی ترکیه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت ها و پیروزی های ملت ترکیه خوشحال می شود ، تصریح کرد : روابط حسنه دو کشور می تواند به نفع دو ملت ، منطقه و دنیا باشد .

رئیس جمهور افزود : جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تقریب روابط خود با ترکیه ، هیچ محدودیتی قایل نیست .

دکتر احمدی نژاد با ابراز خرسندی از همکاری های دو کشور از جمله در بخش های مختلف انرژی و سرمایه گذاری در نیروگاه ها گفت : برقراری این گونه همکاری ها در تقویت صلح و امنیت کمک می کند .

وزیر انرژی ترکیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از مذاکرات خود با مسئولان ایرانی ، روابط دو کشور را خوب توصیف و اظهار کرد : ایران و ترکیه گام های بلندی را برای توسعه هر چه بیشتر روابط برداشته اند که قطعا این روابط می تواند در برقراری صلح و ثبات منطقه ای و جهانی تاثیرگذار باشد .

حامی گولر همچنین با مهم قلمداد کردن همکاری های دو کشور در بخش های مختلف انرژی و گاز ، آمادگی کشور متبوعش را برای توسعه بیش از پیش روابط دو جانبه در زمینه های مختلف اعلام کرد .

کد مطلب 538023

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