داودنژاد در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فعلا ترجیح می‌دهم روی "تیغ‌زن" کار کنم و در زمانی مناسب‌تر آن را برای دریافت پروانه نمایش و اکران در سینماهای کشور به معاونت سینمایی ارائه دهم." در تازه‌ترین فیلم داودنژاد رضا عطاران، رضا داودنژاد، لادن مستوفی، علی صادقی و ... بازی کرده‌اند.

این تهیه‌کننده و کارگردان سینما همچنین با اشاره به تحریم جشن ملی سینمای ایران از سوی برخی افراد تاکید کرد: "شش فیلمی که از میان 60 فیلم حاضر در جشن سینمای ایران خارج شده‌اند نشاندهنده جایگاه صنفی آنهاست. با این اتفاق مشخص شد حدود توانایی و امکان مانور تحریم‌کنندگان چقدر محدود و بی‌اثر است. در واقع این افراد به نسلی سپری‌شده تعلق دارند."