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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۲۸

داودنژاد:

تحریم‌کنندگان جشن سینما به نسل سپری‌شده تعلق دارند

تحریم‌کنندگان جشن سینما به نسل سپری‌شده تعلق دارند

فیلم سینمایی "تیغ‌زن" به کارگردانی علیرضا داودنژاد هنوز برای کسب پروانه نمایش به معاونت سینمایی وزارت ارشاد ارائه نشده است.

داودنژاد در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فعلا ترجیح می‌دهم روی "تیغ‌زن" کار کنم و در زمانی مناسب‌تر آن را برای دریافت پروانه نمایش و اکران در سینماهای کشور به معاونت سینمایی ارائه دهم." در تازه‌ترین فیلم داودنژاد رضا عطاران، رضا داودنژاد، لادن مستوفی، علی صادقی و ... بازی کرده‌اند.

این تهیه‌کننده و کارگردان سینما همچنین با اشاره به تحریم جشن ملی سینمای ایران از سوی برخی افراد تاکید کرد: "شش فیلمی که از میان 60 فیلم حاضر در جشن سینمای ایران خارج شده‌اند نشاندهنده جایگاه صنفی آنهاست. با این اتفاق مشخص شد حدود توانایی و امکان مانور تحریم‌کنندگان چقدر محدود و بی‌اثر است. در واقع این افراد به نسلی سپری‌شده تعلق دارند."

کد مطلب 538031

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