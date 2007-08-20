به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سید علیرضا نبوی زاده امروز عصر در جلسه پیگیری مسائل پیرامون افزایش قیمت آجر که با حضور مدیران دستگاههای مربوطه تشکیل شد با بیان اینکه در شرایطی که دولت همه امکانات از قبیل سوخت، خاک، آب و... را برای کورههای آجرپزی فراهم نموده است انتظاری جز رعایت قیمت مصوب نمیرود افزود: از همه دستگاههای نظارتی مجددانه درخواست دارم با متخلفینی که در رعایت قیمت آجر کوتاهی میکنند بدون هیچگونه اغماضی برخورد نمایند زیرا افزایش ناگهانی و بیدلیل قیمت آجر به عنوان یکی از حیاتیترین مصالح ساختمانی می تواند هزینههای زیادی را بر مردم تحمیل نماید.
وی با تاکید بر نظارت مستمر دستگاههای مربوطه بر کنترل قیمت آجر ادامه داد: براساس تصمیمات اتخاذ شده، متخلفینی که پس از اعلام نرخ مصوب، اقدام به عرضه آجر با گرانفروشی کرده باشند به میزان تولیدشان جریمه خواهند شد.
نبوی زاده همچنین با تشکر از کوره دارانی که قیمتگذاری جدید آجر را رعایت کردهاند خاطرنشان کرد: به منظور حمایت از این کورهداران، مقرر شد تا سوخت مصرفی لازم آنها تا هر میزان که توان تولید داشته باشند در اختیارشان قرار گیرد و در این رابطه محدودیتی وجود نخواهد داشت.
وی در پایان باردیگر از همه کورهداران خواست تا با رعایت نرخهای مصوب، زمینه را برای برقراری تعامل سازنده فراهم آورند.
در این جلسه گزارشی از بازار عرضه آجر و میزان رعایت نرخهای مصوب توسط کورهداران ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
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