آمریکا گارد ابومازن را آموزش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود آورده است که نیروهای امنیتی آمریکا برای آموزش نیروهای گارد ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین، راهی مناطق خودگردان خواهند شد.

برپایه این گزارش، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و دولت انتصابی ابومازن اوایل ماه جاری میلادی توافقنامه ای را برای آموزش گارد ریاست تشکیلات خودگردان توسط نیروهای امنیتی آمریکادر شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن امضا کردند.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد : آموزش نیروهای گارد ابومازن از اوایل پاییز سال آینده و با هدف بهبود اوضاع امنیتی، احترام به قوانین، مبارزه با تروریسم و اعتماد سازی میان طرفها آغاز خواهد شد.

این بیانیه افزود : هزینه آموزش گارد ابومازن از 80 میلیون دلار کمک های مالی دولت آمریکا به دستگاههای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین تامین خواهد شد.

آمریکا در ادامه تلاشها برای تقویت ابومازن در برابر حماس، به بهانه حمایت از اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین پیشتر اعلام کرد که 80 میلیون دلار به دولت انتصابی ابومازن کمک می کند.