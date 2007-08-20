میزبان آینده مسابقات فوتبال غرب آسیا 15 شهریور انتخاب می شود

به گزارش خبرنگارمهر، دراین نشست که روز 6 سپتامبر(15 شهریور) درشهر امان پایتخت اردن و به ریاست دکترحسن غفاری ونمایندگان شش کشورعضو فدراسیون کشورهای غرب آسیا برگزارخواهد شد، پس ازتصویب گزارش مالی سال گذشته این فدراسیون، ارائه گزارش نخستین دوره مسابقات فوتسال غرب آسیا به میزبانی ایران، میزبان پنجمین دوره مسابقات غرب آسیا مشخص خواهد شد.



درآخرین نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون کشورهای غرب آسیا کشورلبنان به صورت مشروط به عنوان میزبان پنجمین دوره بازیهای غرب آسیا درسال 2008 انتخاب شد. البته مقررشد درصورتی که این کشوربه هردلیلی قادربه برگزاری این مسابقات نباشد، امتیازمیزبانی به کشورسوریه واگذار شود.



مسابقات فوتبال غرب آسیا هر دوسال یکباربین کشورهای منطقه غرب آسیا برگزارمی شود که تاکنون اردن درسال 2000، سوریه درسال 2002 ، ایران درسال 2004 و اردن درسال 2007 میزبانی این مسابقات را برعهده داشته اند. تیم کشورمان سابقه دوبارقهرمانی این رقابتها درسالهای 2004 و 2007 را در اختیار دارد.