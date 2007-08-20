پیروان اهل بیت(ع) منادی خردورزی در جهان اسلام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله دری نجف آبادی، در جمع اعضای کار گروه اقتصادی چهارمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت همکاری مجدانه و تشریک مساعی اجزاء پیکرده جهان اسلام را برای ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی کشورهای اسلامی بسیار ضروری دانست و خاطر نشان کرد: امروز از جمله مهمترین اولویتهای جهان اسلام گسترش همکاریها و تعاملات اقتصادی در حوزه های مختلف است چرا که رونق و شکوفایی و ارتقاء وضعیت اقتصادی کشورهای اسلامی عامل قدرت و اقتدار و عزت و سربلندی آنهاست.

این عضو هیئت امنای مجمع جهانی اهل بیت تصریح کرد: در این برهه باید به منظور زمینه سازی جهت ایجاد تحولات عظیم اقتصادی و توانمند سازی دنیای اسلام و جهان تشیع تدابیر راه گشا و پربازده و نافعی ایجاد کنیم و با استفاده از پتانسیلهای فراوان دنیای اسلام سرمایه های بکر و بلا استفاده را به کار گیریم و برای مجد اسلام از عامل وحدت و مودت اسلامی حداکثر استفاده را ببریم.

وی مسئولیت خطیر پیروان اهل بیت را یادآور شد و افزود: استراتژی دیرینه دشمن در اختلاف افکنی و تنش زدایی و تفرق شیعه و سنی همواره کیان امت واحده اسلامی را در معرض تهدید قرار داده و پیروان اهل بیت باید با تاسی از مشی و مرام ائمه هدی عامل وحدت و انسجام و مدارا و مودت تمام فوق اسلامی و اجماع بر سر اصول مسلم اسلامی باشند و دشمنان حقیقی ترفندهای خصمانه شان را شناخته و به دنیای اسلام بشناسانند و افراط و تفریط را از تارک جهان اسلام بزدایند.