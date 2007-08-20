حفظ محور بازار از لحاظ بعد معنوی و اقتصادی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی بختیاری بعد از ظهر امروز در جلسه هیئت امنا بازار اصفهان افزود: حفظ محور بازار به عنوان یک تکلیف برای مجموعه استان از نظر ابعاد معنوی و اقتصادی ضروری به نظر می رسد و با توجه به مصوبه هیئت دولت در اصفهان مبنی بر ساماندهی مدارس علمیه، مساجد و به ویژه بازار اصفهان لازم و ضروری است تاهمه ظرفیت‌ها در جهت اجرایی شدن مصوبات در خصوص بهسازی و ایمن سازی بازار استفاده شود و اقدامات ویژه صورت پذیرد.

استاندار اصفهان همچنین از دستگاه های متولی مربوطه بویژه سازمان میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان خواست در راستای تهیه طرح جامع بازار با در نظر گرفتن ابعاد مختلف برنامه‌ریزی لازم را به عمل آورند و در جهت رفع مشکلات موجود اقدام نمایند.

در بخش دیگری از این جلسه به لحاظ اهمیت ساماندهی محور بازار مقرر شد تا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان نسبت به تهیه طرح جامع بازار با لحاظ مسائل ایمنی، مرمت سقف، نوسازی و بازسازی، بررسی جابجایی مشاغل خطرزا و پیش بینی پارکینگ با همکاری مشاور حداکثر طی یک سال اقدامات لازم انجام شود و فرمانداری اصفهان نیز با همکاری انجمن اسلامی بازار در جهت بیمه کلیه اماکن و واحدهای تجاری بازار در مقابل حوادث و سوانح غیرمترقبه با اعمال مکانیزه‌های تشویقی اقدام نماید.

در این جلسه در خصوص تهیه طرح جامع بازسازی بازار، بررسی و رفع مخاطرات موجود، بیمه امکان تجاری، مسائل مربوط به ترافیک و دسترسی‌های محلی بازار، ضرورت احداث پارکینگ و چگونگی مشارکت کسبه بازار درساماندهی محور بازارمطالبی توسط اعضا مطرح و مقرر شد تا دستگاه های اجرایی به ویژه میراث فرهنگی، شهرداری اصفهان، سازمان آتش نشانی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق پیگیری و اقدامات لازم جهت اجرای تصمیمات و مصوبات در حوزه کاری خود را انجام و گزارش اقدامات انجام شده را به استانداری اصفهان ارسال نمایند.