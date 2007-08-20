حزب اعتماد ملی اقدام آمریکا در تروریست خواندن سپاه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: پس از فروپاشی شوروی و به تبع آن افول نظام دو قطبی و به ویژه حادثه یازدهم سپتامبر فضای جدید عرصه مناسبات و روابط بین المللی را تحت تاثیر قرار داد. ایالات متحده آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان نماینده قدرت بحری( کاپیتالیسم غربی) رهبری دنیای غرب را در اختیار داشت با گذر از میدان جنگ سرد و رقابت با قدرت بحری( سوسیالیسم شرق) وارد دوره‌ای متفاوت از گذشته گردید.

در این مقطع زمانی با طرح نظم نوین جهانی، ایالات متحده آمریکا درصدد برآمد تا خلاء ناشی از قدرت رقیب را به صورت یک جانبه پوشش دهد. از نگاه سیاستمداران آمریکایی در این مقطع زمانی امنیت جهانی به شیوه‌ای تعریف و تبیین می‌گردید که منویات کاخ سفید و اهداف آن در خصوص بسط و گسترش هژمونی این ابرقدرت فاتح را تضمین و تامین نماید.

به طور طبیعی کشورهایی که به زعم آنان با مبانی امنیتی جدید مخالفت می‌نمودند و یکجانبه‌گرایی آمریکا را بر نمی‌تابیدند، آماج حملات تبلیغی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند. شعار تروریسم، حقوق بشر، آزادی و دمکراسی و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی از جمله محورها و ارکان تبلیغاتی بود که این کشور تلاش می‌نمود، اغراض و اهداف اصلی خویش را به کمک آن‌ها پوشش دهد. در راستای تحقق این رهیافت ایالات متحده آمریکا کشور افغانستان و سپس عراق را مورد تهاجم قرار داد اما از آن‌جا که در این تهاجم نظامی با مشکلات و معضلاتی مواجه گردیده است، تلاش می‌نماید ناکامی‌های ارتش آمریکا را با دشمن فرضی توجیه نماید و ظاهرا جمهوری اسلامی ایران بهترین کشوری است که کاخ سفید می‌تواند عدم موفقیت‌ها و ناکامی‌های خویش در ایجاد خاورمیانه جدید و نظام‌های وابسته در افغانستان وعراق را به آن نسبت دهد.

فن‌آوری هسته‌ای آزادی، دمکراسی و حقوق بشر از جمله مباحثی است که آمریکا اساس تبلیغات خویش را به آن بنا نهاده اند تا از طریق سازمان ها ونهادهای بین المللی از جمله آژانس انرژی هسته‌یی و سازمان ملل و تحریم‌های اقتصادی ، ایران را در تنگنا قرار دهد. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز در این راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.

نکته ای که جدیدا به فهرست اقلام پیشین اضافه شده است اتهام تروریستی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. تعدادی از نمایندگان کنگره اعم از دمکرات و جمهوری‌خواه نیز درصدد برآمده‌اند تا نام افرادی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریست‌ها قرار دهند تا سناریوی جدید کاخ سفید تکمیل گردد. قرار دادن یک نیروی نظامی کلاسیک و مردمی همچون سپاه پاسداران در فهرست تروریست‌ها نه تنها ، با هیچ معیار و موازین حقوقی و سیاسی بین‌المللی سازگاری ندارد، بلکه می‌تواند منشا اختلافاتی بین آمریکا و شرکای اروپایی آن‌ها نیز باشد مضافا این‌که اگر چنین اتهامی قابل طرح باشد، ارتش مداخله جویان امریکا در نقاط مختلف جهان در دهه‌های اخیر به ویژه ارتش اسرائیل که رهبران فلسطینی را آماج حملات تروریستی خود قرار می‌دهد، به طریق اولی باید در ردیف تروریست‌های بین‌المللی قرار گیرند.

ما ضمن شناخت از ماهیت سلطه در نظام بین‌المللی کنونی، معتقدیم شکست سیاست‌های یک جانبه‌گرایانه آمریکا در راستای اهداف خویش باعث فرافکنی جدیدی شده است تا بر این ناکامی‌ها سرپوش بگذارد.

این اقدامات نه تنها در ایران که حتی در میان هم پیمانان امریکا نیز خریداری نداشته و ندارد. ایالات متحده آمریکا بداند ملت ایران هیچ‌ گاه رشادت فرزندان سپاهی خویش در دفاع از میهن اسلامی را فراموش نخواهد کرد. سرداران رشید سپاه اسلام در جنگ تحمیلی همچون خرازی‌ها ، باکری‌ها، بروجردی ها، همت‌ها و... الگوها و اسطوره‌هایی الهام‌بخش برای فرزندان این مرز و بوم و باعث افتخار هر ایرانی دیندار و شرافتمندی است.

دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی ضمن محکوم نمودن اقدامات سلطه‌جویانه امریکایی‌ها معتقد است چنین اقداماتی باعث وحدت، همدلی و همبستگی ملی ایران و ایرانیان خواهد گردید و ذره‌ای در صفوف متحد ایرانیان برای دفاع از حقوق خویش خلل ایجاد نخواهد کرد. امید آن‌که همه دلسوزان کشور و نظام اسلامی با حفظ وحدت و همدلی خویش اجازه ندهند بیش از این مستکبران جهانی هویت دینی، انقلابی و ملی ما را آماج حملات خویش قرار دهند.