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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۴۴

/فوتبال زیر 17 سال جهان/

پیروزی شیرین تاجیکستان و تونس / آلمان متوقف شد

پیروزی شیرین تاجیکستان و تونس / آلمان متوقف شد

روز سوم مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 17 سال جهان با پیروزی تیم های تاجیکستان، تونس و توقف آلمان برابر کلمبیا پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال قهرمانی زیر17 سال جهان که در کره جنوبی پیگیری می شود، امروز با برگزاری چهار دیدار از گروه های E و F دنبال شد که به برتری تیم های تونس، تاجیکستان و غنا و توقف آلمان برابر کلمبیا انجامید.

درگروه E تونس طی یک دیدار برتر مقابل بلژیک صاحب برتری 4 بر2 شد. در دیگر بازی این گروه تاجیکستان با نتیجه 4 بر3 آمریکا را از پیش روبرداشت.

امروزهمچنین دو بازی از گروه F نیز برگزار شد که طی آن غنا با نتیجه 4 بریک از سد ترینیداد و توباگو گذشت و آلمان نیز با نتیجه تساوی 3 بر3 مقابل کلمبیا متوقف شد.

گروه E
بلژیک 2 - تونس 4
تاجیکستان 4- آمریکا 3
جدول رده بندی گروه E:
1- تونس 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- تاجیکستان 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- آمریکا بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- بلژیک بدون امتیاز- تفاضل گل 2-

گروه F
کلمبیا 3 - آلمان 3
ترینیداد و توباگو یک - غنا 4
جدول رده بندی گروه F:
1- غنا 3 امتیاز، 2- کلمبیا یک امتیاز، 3- آلمان یک امتیاز، 4- ترینیداد و توباگو بدون امتیاز

برنامه دیدارهای روز آینده مسابقات فوتبال زیر 17 سال جهان به شرح زیر است:
سه شنبه - 30/5/86
گروه A 
توگو - پرو
کاستاریکا - کره جنوبی
گروه B
زلاندنو - انگلیس
برزیل - کره شمالی

کد مطلب 538056

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