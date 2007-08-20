پیروزی شیرین تاجیکستان و تونس / آلمان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال قهرمانی زیر17 سال جهان که در کره جنوبی پیگیری می شود، امروز با برگزاری چهار دیدار از گروه های E و F دنبال شد که به برتری تیم های تونس، تاجیکستان و غنا و توقف آلمان برابر کلمبیا انجامید.

درگروه E تونس طی یک دیدار برتر مقابل بلژیک صاحب برتری 4 بر2 شد. در دیگر بازی این گروه تاجیکستان با نتیجه 4 بر3 آمریکا را از پیش روبرداشت.

امروزهمچنین دو بازی از گروه F نیز برگزار شد که طی آن غنا با نتیجه 4 بریک از سد ترینیداد و توباگو گذشت و آلمان نیز با نتیجه تساوی 3 بر3 مقابل کلمبیا متوقف شد.

گروه E

بلژیک 2 - تونس 4

تاجیکستان 4- آمریکا 3

جدول رده بندی گروه E:

1- تونس 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- تاجیکستان 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- آمریکا بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- بلژیک بدون امتیاز- تفاضل گل 2-

گروه F

کلمبیا 3 - آلمان 3

ترینیداد و توباگو یک - غنا 4

جدول رده بندی گروه F:

1- غنا 3 امتیاز، 2- کلمبیا یک امتیاز، 3- آلمان یک امتیاز، 4- ترینیداد و توباگو بدون امتیاز

برنامه دیدارهای روز آینده مسابقات فوتبال زیر 17 سال جهان به شرح زیر است:

سه شنبه - 30/5/86

گروه A

توگو - پرو

کاستاریکا - کره جنوبی

گروه B

زلاندنو - انگلیس

برزیل - کره شمالی