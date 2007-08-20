پیروزی شیرین تاجیکستان و تونس / آلمان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال قهرمانی زیر17 سال جهان که در کره جنوبی پیگیری می شود، امروز با برگزاری چهار دیدار از گروه های E و F دنبال شد که به برتری تیم های تونس، تاجیکستان و غنا و توقف آلمان برابر کلمبیا انجامید.
درگروه E تونس طی یک دیدار برتر مقابل بلژیک صاحب برتری 4 بر2 شد. در دیگر بازی این گروه تاجیکستان با نتیجه 4 بر3 آمریکا را از پیش روبرداشت.
امروزهمچنین دو بازی از گروه F نیز برگزار شد که طی آن غنا با نتیجه 4 بریک از سد ترینیداد و توباگو گذشت و آلمان نیز با نتیجه تساوی 3 بر3 مقابل کلمبیا متوقف شد.
گروه E
بلژیک 2 - تونس 4
تاجیکستان 4- آمریکا 3
جدول رده بندی گروه E:
1- تونس 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- تاجیکستان 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- آمریکا بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- بلژیک بدون امتیاز- تفاضل گل 2-
گروه F
کلمبیا 3 - آلمان 3
ترینیداد و توباگو یک - غنا 4
جدول رده بندی گروه F:
1- غنا 3 امتیاز، 2- کلمبیا یک امتیاز، 3- آلمان یک امتیاز، 4- ترینیداد و توباگو بدون امتیاز
برنامه دیدارهای روز آینده مسابقات فوتبال زیر 17 سال جهان به شرح زیر است:
سه شنبه - 30/5/86
گروه A
توگو - پرو
کاستاریکا - کره جنوبی
گروه B
زلاندنو - انگلیس
برزیل - کره شمالی
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