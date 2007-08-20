المپیاد ایرانیان عرصه بروز توانایی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی والامنش رئیس هیئت وزنه برداری استان گیلان پس از کسب عنوان قهرمانی تیمش در رقابتهای وزنه برداری المپیاد ورزشی ایرانیان به روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری گفت: تا به امروز در هیچ مسابقه ای شاهد حضور این تعداد شرکت کننده نبودیم که همین مسئله نشان از استقبال و علاقه مندی ورزشکاران دارد و نوید روزهای درخشانی را به جامعه وزنه برداری می دهد.

وی عملکرد تیمش را بسیارخوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه تیمهای قدرتمندی دراین رقابتها حضور داشتند ولی وزنه برداران استان تمام تلاش خود را به کار گرفتند و به عنوان نخست این رقابتها دست یافتند.

والامنش درادامه افزود: استانداری و هیئت وزنه برداری استان گیلان در نظر دارد جهت تشویق و ایجاد انگیزه از برترینهای این مسابقات طی مراسمی باشکوه تجلیل و تقدیربعمل آورد تا کمی از تلاش آنها را جبران نماید.

رئیس هیئت وزنه برداری استان گیلان با بیان این مطلب که المپیاد میدان محک و نشان دادن توانائیها بود گفت: کار بزرگ سازمان تربیت بدنی بسیار با ارزش و ستودنی است چرا که فرصتی را برای ورزشکارانی که تا به امروز نتوانسته بودند توانائی هایشان را به مسئولین ورزش نشان دهند به وجود آورد.المیپاد میدان محک و نشان دادن توانائیها بود.

والامنش درخاتمه خاطرنشان کرد: میزبانی بسیارخوب کرمانشاه و هماهنگی مسئولان برگزاری مسابقات جو بسیار آرام و مطلوبی را برای وزنه برداران به وجود آورد و ورزشکاران نیز به دور ازهرگونه استرس و مشکلی با یکدیگر به رقابت پرداختند که نشان از نظارت دقیق فدراسیون داشت.