برگزاری انتخابات به شیوه سنتی و دستی در شان نظام نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور بعد از ظهر امروز در گردهمایی فرمانداران لرستان افزود: بعد از اقدامات خوب دولت در زمینه انرژی صلح آمیزهسته ای و سهمیه بندی بنزین یکی دیگر از اقدامات اساسی و بزرگ دولت نهم که در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد، رایانه ای شدن انتخابات است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت نهم دولت اقدامات عظیم و جسارت های بزرگ در عرصه اجراست، اظهار داشت: زمان بر بودن اعلام نتایج انتخابات، احتمال بروز اشتباهات ناخواسته، امکان بروز تخلفات احتمالی و عدم اطمینان کافی از سوی کاندیداها، گروه ها و احزاب به نتایج انتخابات از جمله معایب انتخابات به شیوه سنتی که امید است با رایانه ای کردن انتخابات این معایب از بین برود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور افزود: انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی نیز با شیوه جدید رایانه ای انجام خواهد گرفت .

در ادامه این جلسه سید حسین صابری استاندار لرستان با اشاره به اینکه ما ضامن سلامت انتخابات و حفظ و حراست از آرای مردم هستیم تصریح کرد: وظیفه همگان برگزاری انتخابات با سلامت و صحت کامل و با حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای است.

وی عنوان کرد: ماباید مردم و کاندیداها را مطمئن کنیم که انتخابات به نحو احسن برگزارخواهد شد.