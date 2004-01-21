تركيب اعضاي هيئت حمايت از كرسي هاي مناظره مشخص شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين جلسه كه به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي تشكيل شد ، اعضاي اين هيئت موظف شدند به تدوين برنامه ها ، سياست هاي اجرايي ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم براي تحقق اهداف ، هدايت و نظارت كرسي هاي نظريه پردازي و حمايت از اين كرسي ها بپردازند .

در اين هيئت ، رئيس فرهنگستان علوم ، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، رئيس جهاد دانشگاهي ، رئيس دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ، رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي عضويت دارند .

همچنين رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، معاون پژوهشي مديرت حوزه علميه قم ، سه نفر متخصص با معرفي وزيران علوم ، تحقيقات و فناوري ، فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ، يك نفر صاحبنظر در زمينه هنر با معرفي رئيس فرهنگيستان هنر و 4 نفر از شخصيت هاي فرهنگي كشور با معرفي وانتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، ساير اعضاي كميته هستند .

در اين مصوبه تصريح شده است ، مكان اصلي اين هيئت ، فرهنگستان علوم است و اين هيئت موظف شده است كه هر 6 ماه يكبار گزارش فعاليت هاي خود رابه اين شورا ارائه كند .

بر اساس ماده 6 اين مصوبه ، تمام نهادهاي بهره مند از بودجه عمومي مانند دانشگاهها و مراكز پژوهشي ، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبر ي در دانشگاهها ، جهاد دانشگاهي و سازمان صداو سيما موظف به همكاري با اين هيئت و رعايت مصوبات آن خواهند بود .

همچنين در اين مصوبه تأكيد شده است ، اين طرح به دنبال ايجاد انحصار و محدوديت در برگزاري جلسات مشابه نيست . نهادهاي مزبور مي توانند همچنان به برگزاري جلسات و ميزگردهاي خود مستقل از اين هيئت با رعايت سياستهاي كلي و ضوابط اجرايي ادامه دهند .

در ادامه اين جلسه به پيشنهاد وزير علوم تحقيقات و فناوري ، دكتر محمد حسن عباسي ، دكتر عبدالمحمد شيباني ، دكتر عباسعلي ايزدي و دكتر عبدالرحيم نوه ابراهيم به ترتيب به رياست دانشگاههاي صنعتي اصفهان ، كردستان ، هنر اصفهان و علوم پايه دامغان منصوب شدند .

همچنين در جلسه شب گذشته اين شورا دكتر محمد حسين ايماني خوشخو به عنوان عضو و دبير شوراي فرهنگ عمومي انتخاب شد .

دكتر محمد رضا دزفولي نماينده شواري عالي انقلاب فرهنگي در كميته مطالعه و برنامه ريزي آزموون سراسري ، كبري خزعلي به عنوان نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ، زهره صفاتي و ملوك السادات حسيني بهشتي نيز به عنوان دو عضو صاحب نظر در علوم و معارف اسلامي و مسائل علمي و فرهنگي كشور در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان انتخاب شدند .

