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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۵۳

حداد عادل:

اتحادیه مجالس اسلامی برای ایجاد همبستگی در جهان اسلام بکوشد

اتحادیه مجالس اسلامی برای ایجاد همبستگی در جهان اسلام بکوشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:شرایط و تحولات خطیر جهان اسلام اقتضا می کند که اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای تحقق وظیفه اصلی خود که ایجاد همبستگی در جهان اسلام است بیش از پیش تلاش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ابراهیم عوف " دبیر کل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بعدازظهر امروز با "غلامعلی حداد عادل" رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کرد.

 در این دیدار حداد عادل با اشاره به نقش مهم اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کشورهای اسلامی در جهان اسلام، بر آمادگی مجلس شورای اسلامی نسبت به هرگونه همکاری با اتحادیه تاکید و اظهار امیدواری کرد که اعضای این اتحادیه با درک شرایط حساس  جهان اسلام با رایزنی و همکاری بیشتر با یکدیگر ، برای حل مشکلات امت اسلامی گام های موثری بردارند.

دبیر کل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های دبیرخانه، برنامه ها و اجلاس های آتی اتحادیه را بازگو کرد.

کد مطلب 538087

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