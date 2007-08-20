اتحادیه مجالس اسلامی برای ایجاد همبستگی در جهان اسلام بکوشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ابراهیم عوف " دبیر کل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بعدازظهر امروز با "غلامعلی حداد عادل" رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کرد.

در این دیدار حداد عادل با اشاره به نقش مهم اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کشورهای اسلامی در جهان اسلام، بر آمادگی مجلس شورای اسلامی نسبت به هرگونه همکاری با اتحادیه تاکید و اظهار امیدواری کرد که اعضای این اتحادیه با درک شرایط حساس جهان اسلام با رایزنی و همکاری بیشتر با یکدیگر ، برای حل مشکلات امت اسلامی گام های موثری بردارند.

دبیر کل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های دبیرخانه، برنامه ها و اجلاس های آتی اتحادیه را بازگو کرد.