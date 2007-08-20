به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی عصر امروز در دیدار مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم با وی از کم بودن تعداد جایگاههای توزیع سوخت CNG در استان قم انتقاد کرد و گفت: اکنون که طرح سهمیهبندی بنزین در راستای تامین منافع مردم اجرایی شده است باید در ازای آن تعداد جایگاههای سوخت را جهت خدمات دهی بهتر به مردم افزایش دهیم.
وی عنوان کرد: در این خصوص به سرپرست وزارت نفت نیز این تذکر را دادهایم و وجود صفهای طولانی در جایگاههای توزیع سوخت CNG درد آور است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به فرا رسیدن ایام نیمه شعبان اشاره کرد و افزود: قم در این ایام پذیرای خیل عظیم عاشقان و مشتاقان حضرت مهدی(عج) است و مسؤولان باید زمینه ارائه خدمات مطلوب را به زائران فراهم کنند.
آشتیانی در ادامه بر حل مشکل کارت سوخت به آژانسها تاکید کرد.
وی یادآور شد: مسئولان باید به جایگاه و موقعیت ویژه استان قم توجه داشته باشند و تلاش خود را در رفع مشکلات به کار گیرند.
آشتیانی در پایان از تلاش نمایندگان قم در مجلس برای الحاق ساوه به قم خبر داد و افزود: مردم ساوه نیز موافق تحقق این مهم هستند.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس از کمبود جایگاههای توزیع سوخت CNG در قم انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی عصر امروز در دیدار مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم با وی از کم بودن تعداد جایگاههای توزیع سوخت CNG در استان قم انتقاد کرد و گفت: اکنون که طرح سهمیهبندی بنزین در راستای تامین منافع مردم اجرایی شده است باید در ازای آن تعداد جایگاههای سوخت را جهت خدمات دهی بهتر به مردم افزایش دهیم.
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