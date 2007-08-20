کوشنر بر حمایت از دولت و فرایند سیاسی عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه امروز با عمارحکیم فرزند رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در دفتر وی در شهر بغداد دیدار و درباره اوضاع عراق و فرایند سیاسی این کشور بحث و تبادل نظر کرد.

دوطرف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود بر ضرورت ریشه کن شدن تروریسم و خشونت درعراق تاکید کردند و کوشنر گفت : فرانسه از دولت عراق و فرایند سیاسی در این کشور حمایت می کند.

وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه رایزنی های خود با رهبران و شخصیت های سیاسی مختلف عراق با عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری این کشور در دفتر وی در بغداد دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه، موضوعات مربوط به اوضاع امنیتی و سیاسی عراق و ارایه راه حل برای کمک به برقراری امنیت و ثبات در این کشور بحث و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه فرانسه دیروز در سفری غیرمنتظره وارد عراق شد و قرار است در طول اقامت سه روزه خود با رهبران و شخصیت های عراقی ملاقات کند.

وی پیشتر به طور جداگانه با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه، جلال طالبانی رئیس جمهور و نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد.

وزیر خارجه فرانسه در ادامه دیدار سه روزه خود از عراق قرار است با شمار دیگری از شخصیت ها از جمله مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان این کشور نیز دیدار کند.

کوشنر در سخنان خود در بغداد از یک راه حل دیپلماتیک برای بحران عراق حمایت و تاکید کرد که پاریس می خواهد مفید واقع شود.

وی که به عنوان اولین وزیر امور خارجه فرانسه از زمان حمله آمریکا به عراق در مارس سال 2003 میلادی به عراق سفر کرده است، افزود : راه حل مشکل عراق در دست عراقی ها است و تاکید بر دموکراسی، حاکمیت و تمامیت ارضی عراق موضع فرانسه به شمار می رود.

کوشنر پس از دیدار با رئیس جمهوری عراق در جمع خبرنگاران گفت : از نظر ما بحران و خشونت در عراق وحشتناک است و روزانه افراد بی گناه در حملات کورکورانه ای جان خود را از دست می دهند و این مسئله برای ما غیرقابل قبول است.