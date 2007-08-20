برگزاری نشست اتحادیه دانشجویان جهان اسلام / وزیر علوم فردا در کتابخانه ملی سخنرانی می کند

سید محمدرضا حسینی دبیر نشست مقدماتی اتحادیه دانشگاهیان مسلمان عصر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه سه کمیته سیاسی، فرهنگی و علمی و تشکیلاتی با حضور فعالان دانشجویی اتحادیه های دانشجویی جهان اسلام در نشست مقدماتی اتحادیه دانشگاهیان مسلمان تشکیل می شود، گفت : برنامه های کاری کمیته ها منجر به ارتباط عملی فعالان دانشجویی جهان اسلام می شود.

وی از تدوین قراردادهای همکاری میان تعدادی از اتحادیه های دانشجویی کشورهای ایران، لبنان، سوریه، پاکستان، اندونزی، فلسطین و مصر خبر داد و افزود : این قراردادها به این خاطر است که در کشور آنها بتوانیم با یکدیگر همکاری کنیم.

دبیر نشست مقدماتی اتحادیه دانشگاهیان مسلمان تشکیل هیئت موسس این اتحادیه را به نشست آتی تشکلهای دانشجویی جهان اسلام موکول کرد و گفت : هیئت موسس، تشکل هایی هستند که در اولین نشست تاسیس حاضر شوند. نشست های بعدی زمانی خواهد بود که بسیاری از قراردادهای همکاری انجام شده باشد.

وی پیشینه برگزاری نشست مقدماتی اتحادیه دانشگاهیان مسلمان را ناظر بر مطالعاتی در سه سال گذشته خواند و افزود : برای پیشبرد اهداف جنبش دانشجویی و در راستای ایجاد وحدت اسلامی در صدد هستیم با نخگبان که قسمت عظیمی از آنها در دانشگاهها هستند ارتباط پیدا کنیم. اکنون از تشکلهای دانشجویی شروع کرده ایم و در نشست مقدماتی اتحادیه دانشگاهیان مسلمان بر سر اهداف و اصول حاکم بر این اتحادیه به جمع بندی می رسیم.

بازدید از تاسیسات هسته ای نطنز، بازدید از پژوهشکده رویان و بیعت با بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران از برنامه هایی است که طی نشست مقدماتی اتحادیه دانشگاهیان مسلمان با حضور فعالان دانشجویی ایران و کشورهای جهان اسلام انجام می شود.