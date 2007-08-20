وزارت امور خارجه باید جایگاه جامع تری برای نمایندگی های استانی ارائه نماید

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، سید محمد باقر سخایی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور در مشهد گفت: سفرا باید هر هیئت تجاری و اقتصادی که به خارج از کشور سفر میکند را حمایت کنند .
وی افزود: وزارت امورخارجه به دنبال جایگاه جامع تری برای نمایندگی های استانی و درصدد است تا این نمایندگیها را به معاونت بین الملل استانداری ها تبدیل نماید.
سخایی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی هم اکنون با 23 کشور دنیا ارتباط دارد به آنها هیئت اعزام میکند ، در آنجا نمایشگاه برگزار میکند و با آنها تبادل موافقتنامه دارد.
غلامعباس ارباب خالص نیز در این جلسه گسترش ارتباطات استان خراسان رضوی با کشورهای منطقهای و فرا منطقهای، تلاش برای افزایش صادرات غیر نفتی و فعال کردن بخش خصوصی را از اقدامات دوره مسئولیت خود بر شمرد.
رئیس سابق نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور افزود: در سال اخیر حدود پنج هزار و ۵۰۰ویزا در فرودگاه مشهد صادر شده که ۱۸هزار تائید سند در مشهد انجام شده که این امر مانع تردد بیش از ۱۸هزار مسافر به تهران برای انجام امور کنسولی و حقوقی شده است.
در این مراسم "قربان صیفی" به عنوان مسئول جدید نمایندگی شمال و شرق کشور معرفی شد.
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