واحدهای بزرگ صنعتی در مازندران عارضه یابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مفید غلامی صبح چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان درباره عارضه یابی واحدهای بزرگ، توجه به اقدام در این زمینه را امری بسیاری مهم برشمرد و گفت: ارائه راهکارها برای گردشگری پایداری، تعیین راهبردهای اقتصاد دیجیتال، بررسی نقش جنگل‌های هیرکانی در اکوسیستم، تحولات ساختار جمعیت فعال استان از جمله موارد مطرح شده در لایحه بودجه است.

وی با بیان اینکه بررسی علل کاهش نرخ فرزند آوری از دیگر موارد مطرح شده در لایحه بودجه است، گفت: ارزیابی اقتصادی مدیریت آب، زراعت چوب، مدیریت پروژه‌های ورزشی از دیگر موارد به شمار می‌رود.

وی از تشکیل گروه پژوهشی با محوریت استان مازندران خبر داد و گفت: کارگروهی برای سازماندهی پژوهش نیز در استان تشکیل شده است.

غلامی راد بررسی اثرات انتقال آب بر زیست بوم استان را از دیگر موارد مطرح شده در لایحه بودجه بیان کرد و گفت: آب منطقه‌ای و دستگاه‌های دیگر باید به بررسی اثرات اجرایی این طرح بپردازند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران به یک درصد اعتبارات پژوهشی اشاره کرد: اعتبارات پژوهشی باید ساماندهی شود و۱۰۵ نیاز پژوهشی در استان ارائه شده است.