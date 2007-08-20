خادم مسجد جمکران در قم آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم پیکر قدرت‌الله لطیفی نسب عصر دوشنبه پس از تشییع در مسجد مقدس جمکران و همچنین در قم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد.



در این مراسم که نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، ‌نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و همچنین طلاب و مردم قم حضور داشتند، آیت‌الله صافی گلپایگانی بر پیکر این مرحوم نماز خواندند.



پس از اقامه نماز پیکر این خادم صدیق جمکران در میان حزن و اندوه شرکت کنندگان در جوار حرم کریمه اهل بیت(ع) و در بقعه شهید مفتح آرام گرفت.



قدرت‌الله لطیفی نسب یکی از خادمان مسجد مقدس جمکران بودکه سال‌ها ریاست هیأت امنای این مسجد را بر عهده داشت.

