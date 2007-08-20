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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۳۱

خادم مسجد جمکران در قم آرام گرفت

قم - خبرگزاری مهر در قم: پیکر قدرت الله لطیفی نسب از خادمان صدیق مسجد مقدس جمکران پس از تشییع در قم به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم پیکر قدرت‌الله لطیفی نسب عصر دوشنبه پس از تشییع در مسجد مقدس جمکران و همچنین در قم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد.

در این مراسم که نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، ‌نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و همچنین طلاب و مردم قم حضور داشتند، آیت‌الله صافی گلپایگانی بر پیکر این مرحوم نماز خواندند.

پس از اقامه نماز پیکر این خادم صدیق جمکران در میان حزن و اندوه شرکت کنندگان در جوار حرم کریمه اهل بیت(ع) و در بقعه شهید مفتح آرام گرفت.

قدرت‌الله لطیفی نسب یکی از خادمان مسجد مقدس جمکران بودکه سال‌ها ریاست هیأت امنای این مسجد را بر عهده داشت.

کد مطلب 538148

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