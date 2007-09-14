تخریب برج جهان نما تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد

سعید بکتاش در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: قبل از تخریب برج جهان نما بسیاری از دشمنان سعی بر این داشتند که چهره ایران را یک کشور غیر فرهنگی و تاریخی نشان دهند اما سر انجام تلاشهای مدیران ومسئولین به بار نشست.

وی ادامه داد: خوشبختانه نه تنها تنها تهدید ها بر علیه ایران از میان برداشته شد بلکه موجب تشویق ایران توسط جهانیان شد و این عمل ایران مورد ستایش جهانیان قرار گرفت.

بکتاش خاطرنشان کرد: اکنون اصفهان به عنوان محور فرهنگی تاریخی قرار گرفته و ثبت بیش از 130 اثر از آثار تاریخی اصفهان موفقیت بزرگی به شمار می رود.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود خبر از برپایی جشن بزرگی به مناسبت موفقیت میدان نقش جهان داد و گفت: نظر به اهمیت موضوع و تاکیدات روسای سازمان میراث فرهنگی، حمایت ریاست جمهوری از این حرکت یک جشن همگانی اوایل آبان ماه در اصفهان برپا خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: این جشن در مقیاس بین المللی برگزار می شود و بسیاری از مجامع فرهنگی و مجامع دولتی در جشن حضور خواهند داشت.