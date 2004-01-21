سفر به آلمان براي استقلال سودي ندارد

ابراهيم طالبي مربي سابق استقلال تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: درزمان ما كه استقلال درآلمان اردومي زد به هيچ عنوان تداخلي با رقايتهاي ليگ نداشت اما درحال حاضراستقلال ازبازيهاي ليگ نتايج خوبي گرفته وپس ازبازگشت ازآلمان مشخص مي شود كه استقلال تا چه ميزان ازاين قضيه متضررخواهد شد.

طالبي درادامه خاطر نشان كرد: دراين سفردعوتي ازمن نشده، به هرحال شايد آنها زحمات چند ساله من راازياد برده اند كه درآلمان به وجودم احتياج ندارند، اما من آرزومي كنم آنها دراين سفربتوانند بادست پربازگردند.

