  1. استانها
  2. البرز
۲ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۵۶

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز خبر داد؛

مرگ یک بیمار کرونایی دیگر در البرز

مرگ یک بیمار کرونایی دیگر در البرز

البرز - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: یک بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در این استان جان خود را از دست داد.

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۲ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲۹ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۳۳ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت یک بیمار کرونایی جان خود را از دست داده و مجموع جان‌باختگان به ۶ هزار و ۴۸۰ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۸۰ هزار و ۳۳ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۷۳ هزار و ۴۲۲ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

کد مطلب 5382406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • پارمیدا AE ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خجالت نمی‌کشید دروغ آمار می دهید ؟جهان داره از ویروس کرونا خراب میشه ، همه کشور ها روزی میلیون میلیون نفر آدم فوت میکنه ولی ایران ماشاالله هیچ فوتی نداره هیچ منطقه قرمزی نداره و همه مردم واکسن زدن ۲۰ تا ۲۰ تا زدن و آمار مبتلا خیلی کم هست. و در همه کشور ها امیکرون آمده ولی همچنان در ایران نیست .🤨😕

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها