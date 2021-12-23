مردم محوری باید اصل فعالیت مسئولان چهارمحال و بختیاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان لردگان، اظهار کرد: حضور مسئولان در میدان موجب آشنایی آنها از موانع اجرای پروژه‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه سفرهای مسئولان باید نتیجه‌ای به همراه داشته باشد، تصریح کرد: برخی پروژه‌ها در چهارمحال و بختیاری بعد از ۹ ماه هنوز عملیاتی نشده اند و این قابل تأمل است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه موانع پیشرفت پروژه‌ها باید رفع شود، عنوان کرد: اعتبارات باید به موقع در محل خود هزینه شود و از بازگشت اعتبارات جلوگیری گردد.

حیدری با بیان اینکه مسئولان نباید با مردم قهر باشند، گفت: مسئولان با حضور در بین مردم باید با مشکلات آنها از نزدیک آشنا شوند.

توسعه راه‌های ارتباطی راه برون رفت استان از محرومیت است

وی با اشاره به اینکه راه‌های ارتباطی از اهمیت بالایی برخوردار هستند، مطرح کرد: توسعه راه‌های ارتباطی راه برون رفت چهارمحال و بختیاری از محرومیت است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تکمیل محورهای مواصلاتی «لردگان» - «خوزستان» و «لردگان» - «ایذه» را ضروری دانست و ادامه داد: این مهم باید در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.

حیدری افزود: با تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت به صورت پایدار باید کشاورزی و دامداری در استان توسعه یابد و موجب کاهش نرخ بیکاری در این شهرستان شود.

وی با بیان اینکه با ایجاد اشتغال آسیب اجتماعی در جامعه کاهش می‌یابد، گفت: با رونق تولید و کسب و کار مشکلات مختلف جامعه حل می‌شود.