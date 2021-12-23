هدف اصلی کمیته امداد توانمندسازی مددجویان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) سید مرتضی دهقانی محمدآبادی در مراسم اختتامیه کارگاه آموزش خیاطی روستای خوزنین بیان کرد: امروز شاهد پایان کار یک کارگاه خیاطی هستیم، کارگاهی که به واقع پایان نمی‌پذیرد.

وی ادامه داد: کارگاه خیاطی کمیته امداد زمانی پایان دارد که نتیجه‌ای نداشته باشد چراکه کارگاه در یک فضای محدود و برای ۲۰ نفر از مددجویان تشکیل می‌شود ولی بعد از دوره آموزش، این ۲۰ نفر در ۲۰ نقطه فعالیت‌های جدید را برای تولید ادامه می‌دهند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: حتی برنامه آموزشی هم پایان نمی‌یابد چراکه برای ارتقای کار و تولید به روز، افراد باید با مربیان خود ارتباط داشته باشند و از آموزه‌های جدیدتر برای افزایش کارکرد خود استفاده کنند.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) در اشتغال زایی تنها به دنبال ایجاد یک شغل برای مددجو نیست بلکه باید اشتغال پایدار و در عین حال مفید و مولد در جامعه داشته باشیم تا به صورت همزمان شاهد ارتقای مددجو و اقتصاد جامعه باشیم.

دهقانی محمدآبادی عنوان کرد: اگر اشتغال ایجاد شده با حوزه تولید ارتباط پیدا نکند نتیجه‌ای برای مددجو نخواهد داشت از این رو بر نوع شغل ایجاد شده نیز توجه وجود دارد تا شغلی ایجاد شود که خروجی لازم را در بُعد اقتصادی داشته باشد.

وی تصریح کرد: وقتی مددجو صاحب شغل شد و شغل او به پایداری رسید، توانمندسازی حاصل شده و با ایجاد درآمد و قطع وابستگی به کمک دیگران توانمند شده است از این رو اشتغال زایی در کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد عزت بخشی به مددجو است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قزوین یادآور شد: کارگاه‌های آموزشی از این دست تنها در حوزه آموزش به عنوان پشتیبان ایجاد اشتغال هستند چراکه اشتغال بدون مهارت و هنر لازم و مرتبط با نتیجه موفقی روبرو نخواهد بود و یا به شکست منجر می‌شود.

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