آمار تفکیکی بیماران کرونایی در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، با شناسایی ۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در این استان، مجموع بیماران بستری مثبت به ۳۱ هزار و ۱۲۲ و بیماران سرپایی مثبت به ۹۹ هزار و ۹۳۸ نفر رسید.



