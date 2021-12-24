آمار تفکیکی بیماران کرونایی در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، با شناسایی ۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در این استان، مجموع بیماران بستری مثبت به ۳۱ هزار و ۱۲۲ و بیماران سرپایی مثبت به ۹۹ هزار و ۹۳۸ نفر رسید.
همدان_تعداد مراجعان سرپایی به اورژانس بیمارستانهای این استان با علائم تنفسی مشکوک به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته ۲۷۲ نفر بود که ۳۵ نفر از مراجعان به بیمارستان ها در بخش عادی بستری شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، با شناسایی ۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در این استان، مجموع بیماران بستری مثبت به ۳۱ هزار و ۱۲۲ و بیماران سرپایی مثبت به ۹۹ هزار و ۹۳۸ نفر رسید.
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