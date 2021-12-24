دیدار خوزستانی ها برنده نداشت/ فولاد با تساوی به استقلال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان عصر امروز جمعه میزبان بازی تیم‌های فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان در هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور بود.

حسان مرادیان، مهران درخشان مهر، میلاد بدرقه، سینا شاه‌عباسی، سعادت حردانی، حمید بوحمدان، محمد آبشک، ساسان انصاری، آیادندا پاتوسی، محمد قاسمی‌نژاد، لوسیانو پری را در ترکیب تیم فولاد خوزستان به میدان آمدند.

احمد گوهری، محمد طیبی، رضا یزدان‌دوست، امید خالدی، حسین ساکی، حکیم نصاری، امید حامدی‌فر، عباس بوعذار، طالب ریکانی، حسن بیت‌سعید، شروین بزرگ برای تیم صنعت نفت آبادان در میدان حاضر شدند.

در ترکیب آغاز کننده بازی تیم فولاد خوزستان فقط سه بازیکن خوزستانی بنام‌های میلاد بدرقه، سعادت حردانی و حمید بوحمدان حضور داشتند.

رضا جبیره، فاخر تهامی، محمد اهل‌شاخه، فرزاد جعفری و محمد بختیاری به علت مصدومیت نتوانستند طلایی پوشان را در مقابل فولاد خوزستان همراهی کنند.

موسی کولی بالی و ایوب والی از فولاد خوزستان به علت مصدومیت این بازی را از دست دادند.

با این نتیجه فولاد خوزستان ۱۷ امتیازی شد و به مکان هفتم جدول رده بندی سقوط کرد و تیم نفت آبادان نیز با ۱۰ امتیاز در مکان پانزدهم جدول باقی ماند.

محمد طیبی، عباس بوعذار، طالب ریکانی از نفت آبادان کارت زرد دریافت کردند.

پیام حیدری به همراه فرهاد مروجی و پوریا زحمتی قضاوت این بازی را برعهده داشت.

تیم‌های فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان هشتم دی ماه در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال در مقابل تیم‌های استقلال تهران و آلومینیوم اراک صف آرایی می‌کنند.