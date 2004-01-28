آشنايي با برخي كتب پيرامون زندگي شهيد باقري

مسافر

مجموعه مسافر در 10 بخش به طورجداگانه به كيفيت زندگي سردار شهيد باقري پرداخته است . در هركدام از اين بخشها نويسنده با بهره گيري از واقعيات موجود در زندگي شهيد باقري ، به بيان خاطراتي از زندگي اين شهيد بزرگوار پرداخته است . مؤلف در بخشي از كتاب آورده است :" وقتي مي خواهيم از سرزمين بهتر بدانيم بايد قصه زندگي آدمهايش را بخوانيم ...قصه فرماندهان قصه واقعي مردان پارسا و شجاع اين سرزمين است . "

كتاب مسافر كه مجموعه اي واقعي - داستاني از زندگي شهيد حسن باقري است ، به همت « داوود بختياري دانشور » و با حمايت دفتر ادبيات و هنر مقاومت واحد كودك و نوجوان سوره وابسته به حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و نشر شاهد چاپ و وارد بازار كتاب شده است . اين كتاب با شمارگان 5000 نسخه و قيمت 3500 ريال وارد بازار كتاب شده است .

يادگاران

" يادگاران " عنوان كتاب هايي است كه بنا دارد تصويرهايي از سال هاي جنگ را در قالب خاطره هاي بازنويسي شده ، براي آنها كه آن سالها را نديده اند نشان بدهد . اين مجموعه راهي است به سرزميني نسبتا بكر ميان تاريخ و ادبيات ، ميان واقعه ها و باز گفته ها . خواندنشان تنها يادآوري است ، يادآوري اين نكته كه آن روزها بوده اند ، آن مردها بوده اند و آن واقعه ها رخ داده اند ؛ نه در سال ها و جاهاي دور ، در همين نزديكي .

مؤلف اين مجموعه خصوصيات و ويژگيهاي اين شهيد والامقام را در قالب چند داستان كوتاه و به گونه اي شيرين و البته خلاصه آورده است . وي در قسمتي از كتاب مي نويسد :" زمانه مردان شجاع مي خواست . درايت و جسارت باقري روزگار سخت جنگ را براي يارانش آسان مي كرد ، براي آناني كه هم قدم و هم نفسش شدند . مهرش دلنشين بود ؛ قوت كار و قهرش همه لطف . انديشه رزم را در ذهن هاي زين الدين ، خرازي ، باكري ، همت و ... هم او جاري كرد ."

" يادگاران ، كتاب باقري " به همت « فرزانه مردي » و با حمايت مؤسسه روايت فتح و با شمارگان 5500 نسخه و قيمت 7000 ريال به تازگي وارد بازر كتاب شده است .