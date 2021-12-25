افزایش ۴ درصدی ازدواج و کاهش ۹.۹ درصدی طلاق در همدان

اسد حسن زاده زورمند به مناسبت روز ملی ثبت احوال در گفتگو خبرنگار مهر، با بیان اینکه در طول ۸ ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۵ هزار و ۴۱۴ مورد ولادت در استان همدان به ثبت رسیده است، مطرح کرد: در این زمینه کاهش ۳.۸ درصدی را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه از ولادتهای ثبت شده در این مدت ۲۷۴ مورد دوقلو بوده است، اظهار کرد: در همین مدت ۱۰ مورد سه قلوزائی در سطح استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان ادامه داد: در هشت ماهه سال جاری تعداد ۱۰ هزار و ۳۱۳ مورد وفات نیز به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افراد ۸.۵ درصدی داشته است.

حسن زاده زورمند با بیان اینکه در طول ۸ ماهه سال جاری در استان همدان تعداد هشت هزار و ۸۸۴ مورد ازدواج به ثبت رسیده، خاطرنشان کرد: با مقایسه آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق در استان همدان نسبت به ۸ ماهه سال گذشته می‌بینیم که با افزایش ۴ درصدی ازدواج و کاهش ۹.۹ درصدی طلاق روبرو بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۷ هزار و ۴۷۹ شناسنامه مکانیزه بالای ۱۵ سال صادره شد؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این رقم برابر ۴۰ هزار و ۴۱۰ مورد بود یعنی در این زمینه کاهش ۲.۷ درصدی داشته‌ایم.

این مسئول در ادامه به فراوانی نام‌ها در هشت ماهه سال جاری اشاره کرد و افزود: در استان همدان، اسامی امیر علی، علی، آریا، امیر حسین و محمد حسین در گروه پسران و اسامی رستا، فاطمه، زهرا، آوا و زینب بیشترین فراوانی انتخاب نام در گروه دختران از ابتدای سال تا کنون را داشته‌اند.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان در ادامه به وضعیت کارت‌های هوشمند ملی صادر شده نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای طرح تاکنون تعداد یک میلیون و ۳۸۰ هزار و ۴۶۹ مورد درخواست کارت هوشمند ملی اخذ شده که معادل ۹۵.۶ درصد از واجدین شرایط، درخواست کارت ملی را ارائه داده‌اند.