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۴ دی ۱۴۰۰، ۱۹:۵۵

امام جمعه شهرستان شوش:

بصیرت افزایی و دشمن شناسی از پیام دهه بصیرت است

بصیرت افزایی و دشمن شناسی از پیام دهه بصیرت است

شوش- امام جمعه شهرستان شوش با اشاره به بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر انقلاب برای تبیین دشمن شناسی و بصیرت افزایی گفت: پیام دهه بصیرت، بصیرت افزایی و دشمن شناسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی علیزاده اصل بعد از ظهر امروز شنبه در نخستین نشست دبیران کمیته‌های فرهنگی برگزاری مراسم دهه بصیرت و سالگرد شهید سلیمانی بر برگزاری مناسب و تأثیرگذار برنامه‌ها تاکید کرد و گفت: پیام دهه بصیرت، بصیرت افزایی و دشمن شناسی است.

وی با اشاره به اینکه باید شیوه‌های دشمنی مخالفان با نظام اسلامی به خوبی و روشنی برای مردم به ویژه نسل جوان تشریح شود، افزود: بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر انقلاب برای تبیین دشمن شناسی و بصیرت افزایی جامعه کاری ارزشمند و اثر بخش است.

امام جمعه شهرستان شوش با اشاره به در پیش بودن سالگرد شهادت سردار دل‌ها گفت: انتظار می‌رود که تمهیدات لازم نیز برای بزرگداشت هر چه باشکوه این مناسبت در شوش اندیشیده شود.

به گزارش مهر، ۹ تا ۱۹ دی ماه هر سال به عنوان دهه بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شده است.

کد مطلب 5383865

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