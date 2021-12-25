بصیرت افزایی و دشمن شناسی از پیام دهه بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی علیزاده اصل بعد از ظهر امروز شنبه در نخستین نشست دبیران کمیته‌های فرهنگی برگزاری مراسم دهه بصیرت و سالگرد شهید سلیمانی بر برگزاری مناسب و تأثیرگذار برنامه‌ها تاکید کرد و گفت: پیام دهه بصیرت، بصیرت افزایی و دشمن شناسی است.

وی با اشاره به اینکه باید شیوه‌های دشمنی مخالفان با نظام اسلامی به خوبی و روشنی برای مردم به ویژه نسل جوان تشریح شود، افزود: بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر انقلاب برای تبیین دشمن شناسی و بصیرت افزایی جامعه کاری ارزشمند و اثر بخش است.

امام جمعه شهرستان شوش با اشاره به در پیش بودن سالگرد شهادت سردار دل‌ها گفت: انتظار می‌رود که تمهیدات لازم نیز برای بزرگداشت هر چه باشکوه این مناسبت در شوش اندیشیده شود.

به گزارش مهر، ۹ تا ۱۹ دی ماه هر سال به عنوان دهه بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شده است.