اعلام صریح تخریب منازل فلسطینی در قدس؛ دستاورد جدید مذاکرات سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، با وجود آنکه تشکیلات خودگردان فلسطین چند روز گذشته موافقت خود را با از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی اعلام کرد، "اسحاق آحارونویچ" وزیر امنیت داخلی این رژیم صراحتا گفت که بدون هیچ تاخیری خانه های فلسطینی ها در بخش شرقی بیت المقدس ویران خواهد شد.

وی در جمع اعضای کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) با گستاخی تمام گفت: تاکید می کنم که هیچ چیزی مانع از تخریب خانه های اعراب در بیت المقدس نیست و ما به طور قاطع از فردا این طرح را عملی خواهیم کرد.

در همین راستا "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در توجیه یهودی سازی قدس مدعی شد: چون نام عبری شهر قدس (صهیون) 850 بار در تورات تکرار شده و نام عربی آن کمتر اشاره شده است می توان نتیجه گرفت که این شهر متعلق به اسرائیل است.

گستاخی مقامات رژیم صهیونیستی به حدی طی روزهای اخیر شدت پیدا کرده است که برخی کشورهای عربی همچون مصر که همسو با سیاست های رژیم صهیونیستی هستند اظهارات وزیر امنیت داخلی این رژیم را محکوم کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر خاطرنشان کرد: اظهارات آحارونویچ نگران کننده است و به روند مذاکرات سازش آسیب می رساند.

وی با بیان این مطلب افزود: چنین اظهاراتی نه تنها منجر به برقراری صلح پایدار و عادلانه در خاورمیانه نخواهد شد بلکه خشونت و بحران را در منطقه و جهان افزایش خواهد داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در ادامه از اعضای کمیته چهارجانبه به ویژه آمریکا خواست که مانع از اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی شوند.

کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین و کمیته مرکزی جنبش فتح روز یکشنبه در نشستی با تصمیم ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم سازش با رژیم صهیونیستی موافقت کرد.

بلافاصله پس از اعلام موافقت تشکیلات خودگردان فلسطین با از سرگیری مذاکرات سازش، رژیم صهیونیستی در راستای دهن کجی به خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین از تصمیم خود مبنی بر احداث 12 هزار واحد مسکونی جدید در قدس شرقی خبر داد.