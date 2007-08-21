کره شمالی به آمریکا درباره پیامدهای رزمایش مشترک با کره جنوبی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت امورخارجه کره شمالی امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اگر آمریکا به اقدامات نظامی خصمانه خود ادامه دهد، ما اقدامات متقابل قاطعی جدای از مسیر گفتگو که پیگیری می کنیم، انجام خواهیم داد.

آمریکا و کره جنوبی اوایل هفته جاری رزمایش مشترک سالانه خود را آغاز کردند. گرچه آمریکا ادعا می کند این رزمایش کاملاً جنبه دفاعی دارد، اما در بیانیه وزارت امورخارجه کره شمالی آمده است: رزمایش مشترک نظامی مزبور یک رزمایش کاملاً جنگی و محصول سیاست های خصمانه آمریکا علیه ماست.

کره شمالی بارها خواستار خروج حدود 30 هزار نظامی آمریکا از شبه جزیره کره شده که از زمان جنگ دو کره(53-1950) در کره جنوبی مستقر هستند.

پیونگ یانگ درچارچوب مذاکرات شش جانبه خلع سلاح اتمی در حال مذاکره با آمریکا و سایر طرف های شرکت کننده-چین، ژاپن، کره جنوبی و روسیه- است.

با وجود این، دریاسالار "مایک مولن"، فرمانده آتی ستاد مشترک ارتش آمریکا امروز در چین گفت : طولانی شدن جنگ های عراق و افغانستان، توجه آمریکا را از منطقه آسیا و اقیانوس آرام منحرف نخواهد کرد. وی افزود: من هیچگاه کاهشی از لحاظ قابلیت یا اختصاص منابع به منطقه اقیانوس آرام در نتیجه جنگ عراق ندیده ام.

مولن که هم اکنون فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکاست، وعده داد که پس از تصدی فرماندهی ستادمشترک ارتش در جهت تقویت روابط نظامی با چین تلاش خواهد کرد. دیدار وی از چین به دنبال سفر فرمانده نیروی دریایی چین به آمریکا، در ماه آوریل گذشته صورت می گیرد.