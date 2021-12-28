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۷ دی ۱۴۰۰، ۱۳:۰۹

دانشگاه خواجه نصیر اطلاعیه داد؛

آغاز ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی خوابگاه از امروز

آغاز ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی خوابگاه از امروز

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مهلت پیش ثبت‌نام اسکان در خوابگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در اطلاعیه‌ای مهلت پیش ثبت نام اسکان در خوابگاه را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتری و ارشد روزانه غیر بومی سنوات مجاز متقاضی خوابگاه می‌توانند از امروز ۷ دی ماه تا ۱۰ دی ماه برای ثبت نام اقدام کنند.

عدم پیش ثبت نام به منزله انصراف از خوابگاه است و پیش ثبت نام برای برآورد آمار متقاضیان است و هیچ گونه تعهدی برای ارائه خوابگاه نیست.

لازم به ذکر است، اولویت بندی ثبت نام بر اساس ظرفیت اسکان در شرایط کرونا و همچنین اولویت‌های آموزش حضوری انجام می‌شود.

کد مطلب 5386026
مهتاب چابوک

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