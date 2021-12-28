تفاهم ایرانسل و شهرداری کرمانشاه برای توسعه خدمات شهر هوشمند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰، دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و جمعی از مدیران ایرانسل، با سفر به استان کرمانشاه، به همراه دکتر شهریار بهنیا مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهندس حمیدرضا نوشادفر مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت استان، مهندس حمیدرضا لطفی سرپرست فاوای شهرداری کرمانشاه، دکتر علیرضا زبرجدی معاون پژوهش و فناوری و جمعی از استادان دانشگاه رازی کرمانشاه، در محل کارخانۀ نوآوری کرمانشاه، در جمع شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان حاضر شدند که طی این بازدید، تفاهم‌نامه‌ای بین ایرانسل و شهرداری کرمانشاه برای توسعۀ زیرساخت‌های شهر هوشمند، منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، با اجرای خطوط فیبرنوری در کرمانشاه، زمینۀ لازم برای توسعۀ بستر شهر هوشمند و ارائۀ خدمات پایه‌ای شهر هوشمند در این شهر، فراهم می‌شود.

با اجرای این پروژه، ارائۀ خدمات ارتباطی به شهروندان کرمانشاهی بر بستر فیبرنوری انجام می‌شود و زمینۀ ارائۀ خدمات شهر هوشمند به مردم این شهر، فراهم خواهد شد.

در این مراسم، همچنین ایرانسل و دانشگاه رازی کرمانشاه در زمینۀ همکاری برای تحقیق و توسعۀ مرتبط با حوزه‌های نوین فناوری‌اطلاعات و ارتباطات و نسل پنجم تلفن‌همراه، بحث و تبادل نظر کردند.

ایرانسل که پیش از این، در آبان ماه سال ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری Outdoor نسل پنج خود را در دانشگاه تربیت‌مدرس تهران و هفتمین سایت 5G خود را نیز، اسفند ۱۳۹۹ در دانشگاه فردوسی مشهد راه‌اندازی کرده بود، در ادامۀ روند خود در توجه به رویکردهای آکادمیک و تعامل با مراکز دانشگاهی در توسعۀ فناوری‌های نوین، همکاری با دانشگاه رازی کرمانشاه را نیز در برنامۀ خود قرار داده است.

ایرانسل هم‌اکنون با داشتن هشت سایت نسل پنج، رکوردار سرعت اینترنت و تعداد سایت‌های تجاری 5G در ایران است.

در این دیدار، همچنین سایت ارتباطی LTE Pro ایرانسل در کارخانۀ نوآوری کرمانشاه، رسماً افتتاح شد. این سایت، زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای پروژه‌های مورد مطالعه در کارخانۀ نوآوری کرمانشاه، از جمله کشاورزی هوشمند و گلخانۀ هوشمند را فراهم می‌کند.

بازدید از پروژه‌های توسعۀ روستایی

در ادامه، مدیرعامل و جمعی از مدیران ایرانسل، به همراه مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت استان، با حضور در فرمانداری شهرستان سنقر و کلیایی آخرین وضعیت پروژه‌های توسعۀ روستایی ایرانسل در این استان را پیگیری کردند.

در این دیدار که مهندس غلامرضا مرتضوی فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی، حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نمایندۀ مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران محلی نیز حضور داشتند، مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات کرمانشاه در این مراسم گفت: در مناطق روستایی استان، رضایت بالایی از خدمات ایرانسل وجود دارد و مردم درخواست گسترش این خدمات را دارند.

مدیرعامل ایرانسل نیز در این مراسم، با تأکید بر نهایی شدن هر چه سریعتر پروژه‌های ارتباطی روستایی در دست اجرا، گفت: امیدواریم با ارتقای دسترسی ساکنان روستاها به خدمات ارتباطی و دیجیتال، زمینه بهبود کیفیت کسب‌وکار و زندگی در این مناطق فراهم شود.

در ادامه، حاضران از برخی از پروژه‌های روستایی اجرا شده و در دست اجرا، به صورت میدانی بازدید کردند.