دستگیری ۱۰۲ سارق طی ۷۲ ساعت در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان ظهر سهشنبه در نشست خبری با موضوع برپایی نمایشگاه کشفیات اموال مسروقه و دستگیری اعضای باند سارقین که در محل پلیس آگاهی برگزار شد، اظهار کرد: با حمایت دستگاه قضائی در استان توانستیم ظرف مدت ۷۲ ساعت تعداد ۱۰۲ نفر سارق و مالخر در قالب ۴۰ باند مختلف دستگیر کنیم.
وی ادامه داد: متأسفانه سارقین از غفلت مردم سو استفاده کرده و دست به سرقت میزنند و این وظیفه ما است که شبانه روزی به دنبال دستگیری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم باشیم.
فرمانده انتظامی البرز ۸۶ درصد سرقت از منازل را در طبقههای همکف و اول عنوان و بیان کرد: عمدتاً ورود سارقین از طریق پنجرههای داخل تراس میباشد که همشهریان ما میتوانند با محکم کردن قفل و اطمینان از بسته بودن پنجرهها سارقین را ناکام بگذارند.
وی تصریح کرد: بیشترین سرقت در مرحلهی بعدی در خصوص تلفنهای همراه میباشد که متأسفانه علی رغم اینکه تعدادی از آنها کشف شده، تعداد تلفنهای همراه کشف نشده قابل توجه است، چرا که بعد از سرقت از قطعات گوشی استفاده میشود و دیگر ما دسترسی به اصل تلفن همراه نداریم و ریشه اصلی سرقت آن غفلت از اطراف است.
محمدیان متذکر شد: پلیس و دستگاه قضا شدیداً شبانه روز کار خود را انجام میدهند اما در این بین هوشیاری مردم نیز مهم است.
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