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۸ دی ۱۴۰۰، ۷:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دولت صدور کد روستایی برای آبادی‌های کشور را سرعت دهد

دولت صدور کد روستایی برای آبادی‌های کشور را سرعت دهد

بجنورد- نائب رئیس فراکسیون محرومیت‌زدایی مجلس با اشاره به اینکه دستگاه ها ارائه خدمات به روستاها را منوط به داشتن کد روستایی کرده‌اند، گفت: دولت باید صدور کد روستایی را سرعت دهد.

سید محمد پاکمهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روستاها نقش اساس در تولید و اشتغال دارند لذا می‌طلبد توجه ویژه ای به این مناطق شود.

نایب رئیس فراکسیون محرومیت زدایی مجلس ادامه داد: یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند برای حقوق مردم روستا انجام دهد، صدور کد روستایی برای آبادی‌های کشور است.

وی افزود: آبادی‌های زیادی در کشور وجود دارد که تاکنون کد روستایی برای آن‌ها صادر نشده و انتظار می‌رود پس از سال‌ها چشم انتظاری برای آن‌ها کد روستایی صادر شود تا همانند شهرها و روستاها از خدمات پایه مانند آب، برق، تلفن، گاز، راه دسترسی و طرح هادی بهره مند شوند.

پاکمهر تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌های خدمات رسان ارائه خدمات پایه را منوط به ارائه کد روستایی کردند لذا دولت در این امر باید تسریع کند.

نماینده بجنورد در مجلس خاطرنشان کرد: فرآیند کد روستایی زمان بر است لذا دولت باید با سرعت بیشتری این مسئله را برای روستاها و مردم زحمت کش آن حل کند.

کد مطلب 5386700

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