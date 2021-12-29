فوت ۶ کرمانی به دلیل ابتلا به کرونا/ ۳۲ نفر مبتلا شدند

سعید صحبتی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا نسبت به روز گذشته هستیم و ۶ نفر در این مدت جان باختند.

وی تصریح کرد: از مجموع افراد مشکوک به بیماری تنفسی تست ۳۲ نفر نیز مثبت شده است و تعداد بستری‌های بیمارستان‌های کرمان به عدد ۱۳۸ نفر رسیده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: میزان تزریق دوز سوم واکسن نیز به عدد ۱۰۱ هزار و ۸۰ نفر رسیده است این در حالیست که ظرفیت واکسیناسیون در استان بیشتر است و در صورت مراجعه می‌توانیم جوابگوی تعداد بیشتری باشیم.