به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای به مناسبت یوم الله نهم دی، شرط رسیدن به قله‌های پیشرفت را انقلابی ماندن و حرکت در خط ولایت دانست و گفت: اقدامات و تلاش‌های دلسوزانه مسئولین دولت، امید را به مردم بازگردانده و وحدت بین قوای سه‌گانه در کنار اصلاح ساختارها می‌تواند بسترهای خدمت‌رسانی به مردم را گسترش و بیش از پیش شادابی و امید را به روح جامعه تزریق کنند.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یوم الله نهم دی را باید نماد بصیرت مردم مؤمن و آگاه میهن اسلامی‌مان بدانیم. مردم بصیر ایران در دیماه ۱۳۸۸ با حضور حماسی خود در دفاع از عاشورا و تبرّی از فتنه و فتنه‌جویان به جبهه استکبار فهماندند که در اطاعت از فرامین الهی، مرد می‌دانند و جمله رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) حقاً بر آنان صدق می‌کند: «۹ دی یک نمونه‌ای بود از همان خصوصیتی که در خود انقلاب وجود داشت؛ یعنی مردم احساس وظیفه‌ی دینی کردند و دنبال این وظیفه، عمل صالح خودشان را انجام دادند. عمل صالح این بود که توی خیابان بیایند، نشان بدهند، بگویند مردم ایران اینند ».۲۱/۹/۱۳۹۰

در قضایای سال ۱۳۸۸ که دشمن تصور می‌کرد طراحی ده ساله او بر ضد جمهوری اسلامی ایران به نتیجه رسیده است، ملت ایران با قدرت در صحنه ظاهر شد و بر دهان مخالفان و بدخواهان بین‌المللی زد و با این حرکت به مزدوران داخلی نیز فهماند که آب در هاون می‌کوبند.

اقتصاد، فرهنگ و موضوعات بسیار دیگر در این کشور از سوی استکبار مورد هجمه قرار گرفته و غفلت می‌تواند انقلاب اسلامی را با چالش‌های بیشتری روبرو کند. بر این اساس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با پاسداشت یوم‌الله ۹ دی که امسال با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) آن اسوه بصیرت و ولایتمداری مقارن می‌باشد، بر نکات زیر تأکید می‌ورزد:

۱. عزت و عظمت ایران اسلامی مرهون ایمان، بصیرت دینی و مجاهده انقلابی مردم شریف‌مان است. می‌توان با تقویت و عمق بخشیدن به آن‌ها و با پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) محاصره دشمن را شکسته و به اهداف عالیه انقلاب نائل شد.

۲. اکنون که اقدامات و تلاش‌های دلسوزانه مسئولین دولت، امید را به مردم بازگردانده است، لازم است مسئولین این امید و همراهی مردمی را پاس بدارند و با بررسی و تحلیل حربه‌های مختلف دشمن از جمله تحریم، راه خنثی‌سازی آن‌ها را با تدبیر و عقلانیت مدّ نظر و مورد عمل قرار داده و با تلاش مضاعف مردم عزیزمان را از سختی‌ها و مشکلات معیشتی خارج نمایند.

۳. وحدت بین قوای سه‌گانه؛ دولت، مجلس و قوه قضائیه در کنار اصلاح ساختارها و رفع موانع تحقق عدالت اجتماعی، می‌توانند بسترهای خدمت‌رسانی به مردم را گسترش داده و بیش از پیش شادابی و امید را به روح جامعه تزریق کنند.

۴. دشمن که از استقامت مردم انقلابی ایران خشمگین است، سعی دارد علاوه بر توطئه‌های اقتصادی، با هجمه تبلیغاتی، دین و ارزش‌های اسلامی را در جامعه کمرنگ کند. لازم است نخبگان، فضلای گرانقدر و کسانی که توان دارند در مسیر جهاد تبیین و روشنگری با قدرت ورود پیدا کنند و نگذارند امواج فتنه، مردم را به سستی و ریزش بکشانند.

۵. شرط رسیدن به قله‌های پیشرفت و سعادت، انقلابی ماندن و حرکت در خط ولایت است. باید بصیرت خود را حفظ کنیم و بدانیم «این پرچم را به دوش نمی‌کشد مگر آن‌که اهل بصیرت و استقامت و دانای به موارد حق باشد.»