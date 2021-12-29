کاهش ۱۰.۷ درصدی تردد خودروهای خروجی از البرز

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادفر صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از یکی از پروژه‌های راهداری البرز اظهار کرد: براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۵۰ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای مواصلاتی البرز از ابتدای سال تاکنون ۶۳ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۳۴۳ تردد ورودی به محورهای مواصلاتی البرز ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲.۲ افزایش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به کاهش ۱۰.۷ درصدی تردد خودروهای خروجی از استان گفت: تا پایان آذرماه امسال ۶۷ میلیون و ۴۸ هزار و ۴۷ هزار و ۵۳۳ تردد خروجی وسایل نقلیه از استان ثبت شده است.

این مسئول با بیان اینکه در ۹ ماهه سال جاری سرعت متوسط وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی البرز کاهش ۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است، افزود: سرعت متوسط وسایل نقلیه در این بازه زمانی ۷۱.۳ کیلومتر در ساعت بوده است.

شادفر با اشاره به پرترددترین محور مواصلاتی استان در سال جاری، گفت: آزادراه کرج- تهران تا پایان آذرماه با متوسط تردد ساعتی پنج هزارو ۳۵۷ تردد وسیله نقلیه، پرترددترین محور البرز بوده است‌.