به گزارش خبرگزاری مهر، محسن افشارچی شبانگاه سه شنبه در همایش و گلریزان کنگره ۶۰ (جمعیت احیای انسانی)، با بیان اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی به عنوان اصل مهم مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه همه نهادها باید در زمینه تلاش کنند،

وی افزود: توسعه اقتصادی و تقویت آن می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی شود و باید برنامه‌ریزی‌ها در این راستا باشد تا شاهد رشد و رونق اقتصادی در استان و کشور باشیم.

افشارچی ادامه داد: زمین احداث ساختمان کنگره، در اسرع وقت در اختیار آنها قرار می‌گیرد و خیران حاضر در گلریزان هم با حرکت‌های شایسته و کمک‌های نقدی و غیر نقدی، توانمندی مالی را به کنگره تزریق کردند.

استاندار زنجان گفت: کنگره ۶۰ که برای کاهش آسیب‌های ناشی از موادمخدر راه‌اندازی شده، در نوع خود عملکرد خوبی داشته و باید از این ظرفیت در مقابله با بلای خانماسوز اعتیاد بهره برد.

افشارچی با اشاره به اینکه در بازدید خود از فعالیت این کنگره، شاهد زندگی و حیات بوده و این خود نشان‌دهنده کارساز بودن فعالیت اعضا است، افزود: البته مشکلاتی نیز در راستای فعالیت آن‌ها از جمله محل مناسب برای گردهمایی‌ها و فعالیت روزمره وجود دارد که سعی خواهیم کرد با حمایت دولتی، زمین مناسبی برای احداث محل فعالیت کنگره ۶۰ را به اعضای گروه اختصاص دهیم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان نیز در این بازدید با اشاره به اتفاقات خوب در پی فعالیت اعضای کنگره ۶۰، گفت: قبل از اینکه بتوانیم این معجزه را درک کنیم باید ببینیم قبل از این معجزه چه اتفاقاتی پشت سر گذاشته شده است؛ رهایی این افراد از بیماری و جدایی از زندگی که اعتیاد برای آن‌ها رقم زده بود، یک معجزه است.

حجت‌الاسلام محسن کرمی اظهار کرد: نوع زندگی بسیاری از این افراد حتی از قبل اعتیاد آن‌ها نیز بهتر شده است؛ چرا که حالا آموخته‌اند چطور باید زندگی کرد و تغییر و تحول عظیمی را در این افراد شاهد هستیم. فرد معتاد مدام انزواطلب و فراری از جمع است ولی افرادی که بهبود یافته‌اند، مشارکت‌های بیشتری در اجتماع دارند؛ چون احساس می‌کنند به یک موفقیت دست پیدا کرده، حس افتخار و شجاعت پیدا می‌کنند و حرفی برای گفتن دارند.

وی اضافه کرد: هر روش درمانی که بتواند مانند کنگره ۶۰ عمل کند، معجزه است. تا زمانی که نگرش ما نسبت به بعضی اتفاقات تغییر نکند، چیزی عوض نمی‌شود. باید باورهای ما تغییر پیدا کند تا بدانیم راه درمانی برای کمک به این افراد وجود دارد. در این مسیر رسانه‌ها می‌توانند کمکی برای آشنایی با این کنگره‌ها و سمن‌ها برای افرادی که راه‌های مختلفی برای رهایی رفته‌اند و درمانی پیدا نکردند، باشد.

دادستان زنجان با اشاره به اینکه کنگره ۶۰ یک مجموعه مستقل است، گفت: مشکلات این مجموعه صرف‌نظر از اینکه یک مجموعه مستقل است، مشکل همه ما است. یکی از عمده‌ترین مشکلات این مجموعه، کمبود مکان است، مکانی که نزدیک شهر باشد و رفت‌وآمد را نیز دشوار نکند. با وجود این مشکلات، جلسات با همه ظرفیت‌هایی که دارند نمی‌توانند بهتر برگزار شود و افراد برای شرکت در جلسه گروه‌بندی می‌شوند.

کرمی افزود: با توجه به اینکه تعداد بیماران خانم رو به افزایش است، این مجموعه علاوه بر وجود یک کمپ زنان در شهرستان هیدج، نیاز به تأسیس کمپ بانوان در شهر زنجان دارد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان زنجان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در پیشگیری از عود مجدد بیماری مطرح است، بخش حمایت‌های اجتماعی از معتادان متجاهر و معتادان بهبود یافته است. معتادان متجاهر که جمع‌آوری و به مراکز خاص ارجاع داده می‌شوند، بعد از طی مراحل درمان افرادی که بهبود پیدا کردند، در بحث‌های پیگیری و حرفه‌آموزی و ایجاد اشتغال آن‌ها از طریق کارخانه‌ها ارجاع داده می‌شوند.

فاطمه رضایی ادامه داد: برای ماندگاری پاکی افراد بهبودیافته، تعیین مکان برای برگزاری جلسات، یکی از مهم‌ترین مشکلات کنگره است که با این جلسات به زودی این مشکل رفع می‌شود.