سومين نشست ستاد ويژه توسعه فن آوري برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر محمدرضا عارف معاون اول رييس جمهوري امروز در سومين جلسه ستاد ويژه توسعه فن آوري نانو با بيان اين مطلب اشاره كرد: حمايت از فن آوري نانو را جزو برنامه هاي اولويت دارد دولت دانست و افزود: همه ما پذيرفته ايم كه بايد نگاه ويژه اي به اين فن آوري داشته باشيم و تسهيلات لازم را براي توسعه آن در كشور فراهم آوريم.

دكتر عارف هماهنگي اين ستاد با دستگاههاي اجرايي ذي ربط كشور را اصلي مهم در توفيق فعاليت هاي مربوط توصيف كرد و گفت: بايد بطور جدي از فعاليت هاي موازي و تداخل در وظايف دستگاههاي اجرايي پرهيز شود و سعي گردد تا با همدلي و اعتقاد جمعي به پيشرفت و سربلندي كشور از ظرفيت هاي موجود حداكثر استفاده بشود.

در اين نشست كه با حضور وزراي صنايع و معادن، اقتصادي و دارايي، دفاع و ساير اعضا برگزار شد، پيش از سخنان معاون اول رييس جمهور گزارشي از اقدامات دبيرخانه ستد در سال 1383 و نيز برنامه هاي اين ستاد در سال 1383 ارايه گرديد.

براساس اين گزارش تدوين برنامه كلان 10 ساله، مطالعه جامع زير ساخت آزمايشگاهي، ساماندهي طرح جامع توسعه نيروي انساني و تدوين استراتژيهاي تقويت تقاضاي فن آور نانو از جمله مهمترين محورهاي فعاليت اين ستاد در سال آينده خواهد بود كه كليات آنها در اين جلسه به تصويب اعضاي حاضر رسيد.