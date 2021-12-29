سه اقدام حمایتی بیمه سلامت از زوجین نابارور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی اظهار داشت: در سال گذشته خدمات اصلی ناباروری از جمله IVF ،IUI و میکروانجکشن تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشتند که در سال جاری این خدمات تحت پوشش قرار گرفت.

وی افزود: همچنین پوشش این خدمات در بخش بستری و هم سرپایی به ۹۰ درصد رسید به طوری که فرانشیز یا پرداخت از جیب بیمار در سال جاری کاهش یافته است. این در حالی است که در سال گذشته میزان فرانشیز پرداختی از سوی بیمار برای خدمات تحت پوشش در بخش سرپایی ۳۰ درصد بوده که در سال جاری این میزان به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

رضایی همچنین گفت: در سال‌های قبل مبنای پوشش بیمه‌ای تعرفه دولتی بود که در سال جاری علاوه بر تعرفه دولتی؛ تعرفه‌های مراکز عمومی نیز تحت پوشش قرار گرفت و قرار داد با مراکز غیر دولتی نیز اضافه شد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار اختصاص داده شده برای پوشش خدمات ناباروری نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰۰ درصد رشد داشته است، افزود: این عدد قابل توجه است و می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به پرداخت از جیب بیماران در امر خدمت رسانی و درمان ناباروری را کاهش دهد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تمام این اقدامات در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور، رشد جمعیت، دسترسی عادلانه و کاهش پرداخت از جیب است تا همه مردم بتوانند از خدمات درمان ناباروری استفاده کنند که به این ۳ هدف تا حدود زیادی با اختصاص اعتباری که در سال جاری نظر گرفته شده است، دست خواهیم یافت ./۳۳